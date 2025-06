Manlleu inaugura la nova comissaria de la Policia Local: «És un pas cap a una ciutat més segura i preparada»

Si bé ja fa uns mesos que la quarantena d'agents que configuren el cos de la Policia Local de Manlleu ja treballen a ple rendiment a la nova comissaria ubicada a l'avinguda Puigmal, la vila ha inaugurat oficialment l'equipament aquest dilluns al migdia.

L'acte ha comptat amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, de l'alcalde de la capital del Ter, Arnau Rovira, la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, així com de representants polítics d'arreu de la comarca, entre els quals Anna Erra o el president del Consell Comarcal d'Osona, Gerard Sancho.

L'acte protocol·lari ha comptat amb la tallada de la cinta per part de la consellera Parlon i l'alcalde manlleuenc i d'un recorregut per els diferents espais de la nova comissaria, entre els quals hi ha els diversos despatxos, la sala d'arxiu, administració, sales de reunions, menjador, despatx de comandaments, armer, vestidors o una garjola amb dues cel·les amb capacitat per a dues persones cada una.

La nova comissaria de la Policia Local de Manlleu, que ha comptat amb una inversió de 2,1 milions d'euros, és una realitat després de gairebé un any i mig d'obres, "una declaració d'intencions per a una seguretat pública, de qualitat, humana i més efectiva", ha dit la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista.

Hi haurà ampliació.