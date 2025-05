Canvi de cromos d'Aliança Catalana a Manlleu: Roger Saborit plega i el substitueix Jordi Rierola

El ple del mes de maig de l'Ajuntament de Manlleu ha estat el darrer en el qual participava Roger Saborit, únic regidor d'Aliança Catalana al consistori. Saborit ha renunciat a l'acta per motius "personals, laborals i familiars": "És una decisió estudiada i madurada", explicava en sessió plenària.

El fins ara regidor d'Aliança Catalana a la capital del Ter, on el partit compta amb un representant, explicava que "em guanyo la vida fent de transportista i és una feina sense horaris, i sempre tens l'ai al cor de no arribar a tot arreu". "Hauria volgut dedicar molt més temps a Manlleu i, després de dos anys de mandat, la decisió és la de renunciar al càrrec i donar pas al segon membre de la llista electoral del 2023", apuntava Saborit.

És així com Jordi Rierola -número dos d'AC a Manlleu- li pren el relleu i es converteix en regidor del partit de Sílvia Orriols a la vila. Un perfil que, només d'aterrar al consistori manlleuenc, ja porta cua.

Tant és així que, durant els darrers dies, les xarxes socials han fet córrer una foto en què Rierola estaria quadrant-se davant la bandera espanyola a la plaça de la Constitució de Màlaga. Entre altres comentaris, les xarxes s'han omplert de crítiques cap al nou regidor d'AC, acusant d'espanyolista.

Aquí tenim al proper regidor d'Aliança Catalana de Manlleu Jordi Rierola (l'actual regidor plega) fent honors a la bandera espanyola de la Plaça de la Constitució de Màlaga. De veritat encara queda algú que no vegi que AC és un invent de l'estat per dividir l'independentisme? pic.twitter.com/J9GLBys7Hz — Àlex (@tasunkka) May 21, 2025

Rierola també havia format part de la llista del partit d'extrema dreta independentista a les eleccions del 12 de maig del 2024 al Parlament de Catalunya, situant-se en la posició 42.

AC també aterra a Roda de Ter

Aliança Catalana també s'ha fet un lloc a Roda de Ter. Marina Quintana, membre d'AC i de l'Agrupació local Rodem!, ha passat a substituir el fins ara regidor Joan Morena per un acord intern de la candidatura.

Quintana anunciava des del faristol del Parlament que, una de les seves primeres activitats com a regidora de Roda, serà comprovar so es vol obrir un centre cultural islàmic al poble per donar-li ús de mesquita.