Llum verda a la modificació per a la reordenació urbanística del polígon del Verdaguer de Manlleu

El passat 19 de maig va finalitzar el termini d'informació pública de l'expedient relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del POUM per a la reordenació urbanística de les zones i els sistemes urbanístics del Verdaguer. Com que el consistori no ha rebut cap al·legació, el ple d'aquest dimarts corresponent al mes de maig n'ha votat i aprovat per unanimitat.

En el marc del mateix ple es va fer públic el nom de l'empresa que desenvoluparà aquest nou sector industrial, la manlleuenca CAPE, ubicada al polígon del Verdaguer i dedicada a la fabricació de maquinària per a palets, bobines i apiladors.

Durant la sessió plenària també es va donar a conèixer la renúncia del regidor d'Aliança Catalana, Roger Saborit. Tanmateix, entre altres mocions, es va donar llum verda a la iniciativa de la CUP de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials a l'Esquerra Independentista i als moviments populars dels Països Catalans.