A Vic s'han frustrat un total de 36 intents d'ocupació durant el darrer any

A Vic, entre l'abril del 2024 i el març del 2025, s'han frustrat un total de 36 ocupacions d'immobles. En aquests moments, a la ciutat hi ha 170 pisos ocupats, 120 dels quals pertanyen a grans tenidors i una quarantena a propietaris particulars. A tot plegat, des del gener s'han dut a terme cinc desallotjaments complexos, l'últim la setmana passada als baixos d'un edifici del carrer Manlleu convertits en tres infrahabitatges on vivien una vintena de persones, entre elles menors d'edat.

Són algunes de les dades que ha fet públiques aquest dimarts l'Ajuntament de Vic en el marc de la valoració dels dos primers anys de mandat en matèria de seguretat, civisme i habitatge.

Vic té 170 pisos ocupats

La regidora d'Habitatge, Núria Homs, ha detallat que a la ciutat de Vic hi ha 170 pisos ocupats, entre els quals 120 pertanyen a grans tenidors i una quarantena a petits propietaris.

L'Ajuntament ha aconseguit detectar aquestes situacions gràcies a la posada en funcionament d'una nova unitat d'habitatge ara farà un any i amb l'objectiu d'erradicar "les males praxis", com ara els locals convertits en infrahabitatges o les obres realitzades sense llicència, entre altres.

Des del mes de gener d'aquest 2025, apunta Homs, s'han realitzat cinc desallotjaments d'immobles "de situacions molt greus", l'últim la setmana passada en els baixos d'un edifici del carrer Manlleu de Vic on vivien una vintena de persones -entre les quals menors d'edat-. "Són unitats familiars cridades per màfies i, quan arriben aquí, es troben amb condicions d'inhabitabilitat", ha remarcat la regidora, afegint que "la col·laboració ciutadana és clau i, gràcies a això, hem pogut ser més eficients".

Homs també ha posat en valor accions que està duent el consistori per "facilitar l'accés a l'habitatge a tota la ciutadania". Entre les mesures hi ha les ajudes valorades en 1 milió d'euros per a la rehabilitació d'immobles amb l'objectiu de mobilitzar el parc d'habitatge buit a la ciutat, xifrat en uns 2.000 pisos. Un total de 47 persones o col·lectius ja s'han interessat en aquesta línia d'ajudes: "Hem d'acompanyar més als propietaris perquè s'animen a posar els pisos en circulació", ha apuntat Homs.

Núria Homs, Albert Castells i Elisabet Franquesa parlen de seguretat, civisme i habitatge a Vic.

L.Busquets/ACN

La multireincidència, un gran mal de cap

Un total de nou persones "conegudes pels cossos policials que actuen a Vic" han ingressat a la presó el darrer trimestre, cinc de les quals durant el mes d'abril. "El treball policial ha donat els seus fruits", ha destacat la regidora de Convivència i Seguretat, Elisabet Franquesa.

En aquesta línia, la regidora s'ha mostrat preocupada per la multireincidència, recordant que la col·laboració de la ciutadania és clau per identificar-les. Franquesa ha posat en valor el nou circuit de denúncies i ha detallat que augmenten el nombre de resolucions de les accions denunciades.

Amb tot, la regidora de Seguretat ha admès que els fets delictius han augmentat un 9% a la ciutat durant el darrer any, encara que es manté el nivell de resolució de casos –una de cada dues denúncies es resolen-. També han incrementat (+7,5%) les detencions.

Entre els delictes que més pugen hi ha els furts, els cibercrims, els robatoris amb força o les estafes informàtiques, mentre que els delictes contra la seguretat viària baixen.

També s'han reduït en un 22% els accidents amb ferits greus dins del nucli urbà i, per 6è any consecutiu, no hi ha cap víctima mortal. "La pacificació del trànsit rodat salva vides" ha remarcat Franquesa.

Pel que fa a la polèmica amb els patinets, la regidora ha detallat que s'han realitzat més de 300 denúncies en l'últim any, i reivindica a la Direcció General de Trànsit l'enduriment de les normes de circulació.

Més dades: a la ciutat s'han detectat 18 fets delictius contra el medi ambients; s'han tramitat més de 160 expedients de cotxes abandonats a la via pública; o s'han dut a terme 200 inspeccions en establiments per llicències i contractació de treballadors -principalment a les zones dels polígons i als barris del Remei i dels Caputxins- que s'han saldat amb nou persones detingudes per males praxis.

Franquesa també ha remarcat que a la ciutat hi ha instal·lades nou càmeres lectores de matrícules; tres radars en funcionament que posen una mitjana de vuit multes diàries; 21 càmeres de seguretat ciutadana a diferents barris de la ciutat; i sis radars pedagògics.

Núria Homs, Albert Castells i Elisabet Franquesa parlen de seguretat, civisme i habitatge a Vic.

Irene Giménez

"Estem començant a tenir problemes de ciutat gran"

Núria Homs, també regidora de Benestar i Família, ha posat sobre la taula que, amb l'assoliment dels 50.000 habitants, Vic "comença a tenir problemes de ciutat gran".

En aquest sentit, juntament amb la regidora Franquesa, han volgut fer una breu radiografia de les problemàtiques socials de la capital d'Osona. En aquest sentit, han remarcat que "no podem posar al mateix sac les persones que cometen delictes i les persones vulnerables" en situació, per exemple, de sensellarisme o addiccions, entre altres.

"No ens hi hem de resignar, però hem de visibilitzar que són perfils exclosos amb problemàtiques afegides, majoritàriament homes", ha apuntat Homs que, al mateix temps, ha insistit en el fet que "els resultats no són ràpids i, a vegades, tampoc satisfactoris".

"Estem en el bon camí"

L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha destacat algunes de les actuacions que s'han dut a terme els darrers mesos en matèria de seguretat, civisme i habitatge, insistint que "estem en el bon camí, però hem d'intensificar la feina".

Així, ha posat en valor que s'han frustrat 36 ocupacions o que s'han resolt cinc ocupacions conflictives en cinc mesos -més altres actuacions que estan en curs-. En aquest sentit, ha volgut diferenciar entre les persones "que tenen necessitats socials" i les que "són delinqüents".

Al mateix temps, ha tornat a posar sobre la taula el problema de la multireincidència. En aquesta línia, el Batlle vigatà ha insistit que, a la ciutat, hi ha un grup reduït de persones que cometen "gran quantitat" de delictes: "La sensació d'impunitat és evident i ens preocupa", ha apuntat.

Al mateix temps, Castells també ha detallat que a la ciutat "hi ha persones vulnerables amb perfils i situacions complexes" i que "s'està fent molta feina, però hi hem de conviure i continuar treballant per millorar la vida dels ciutadans".

Imatge d'arxiu de l'alcalde de Vic, Albert Castells.

Arxiu

L'alcalde de la capital d'Osona ha apuntat que els fets delictius a la ciutat "no baixen", però ha demanat "prudència" a l'hora de tractar la informació. En aquest sentit, ha subratllat "l'augment d'activitat" per part dels cossos policials, un fet que suposa també un augment de les detencions.

Pel que fa a les carpetes de civisme i seguretat ciutadana, també ha remarcat que no hi ha hagut víctimes mortals per accidents de trànsit durant el darrer any i que s'han reduït els ferits per aquesta casuística. Amb tot, els accidents lleus o els atropellaments "no s'han resolt", ha matisat.

En aquest sentit, ha posat en el punt de mira els accidents provocats pels patinets, "una assignatura pendent" per la qual demana l'aprovació d'una regulació d'una administració superior "per fer front a la problemàtica".

A tot plegat, Castells ha denunciat que "hi ha persones que es dediquen a intoxicar amb altres objectius que no són el benestar de la ciutat i el país" i ha avançat que, durant els pròxims dies, es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.

En aquesta trobada, el batlle aprofitarà per insistir en la necessitat d'una nova Llei de la Policia de Catalunya, una major dotació d'agents de Mossos d'Esquadra a Osona -la ràtio a la comarca és de 0,83 agents per cada 1.000 habitants-, més accions "puntuals i sistemàtiques" a la ciutat o la tramitació "urgent" de la llei de multireincidència.

També ha anunciat la seva intenció de reunir-se amb les associacions i assemblees de veïns dels diferents barris de Vic "per copsar de primera mà les impressions de la ciutadania".