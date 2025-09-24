Canvis al cartipàs de Manlleu després del pacte de govern entre Junts i ERC

El passat 4 de setembre, Junts i ERC anunciaven que havien arribat a un acord per governar Manlleu. Un pacte de govern que arribava després que, des del mes de març, els juntaires lideressin la ciutat en minoria fruit del trencament amb el PSC.
D'aquesta manera, el nou govern municipal obté majoria al consistori amb 12 representants -els quatre d'ERC i els vuit de Junts-. Al mateix temps, l'entrada dels republicans ha comportat moviments en l'organització de l'ens, entre els quals en destaca el canvi de dia dels plens, nous nomenaments de tinents d'alcalde i un nou cartipàs.
Tot plegat, per garantir un funcionament "estable, transparent i eficient" de l'Ajuntament, explicava l'alcalde, Arnau Rovira, en el ple d'aquest dilluns corresponent al mes de setembre de 2025.
Els plens, el penúltim dimarts de mes
Un dels canvis que m'és enrenou ha propiciat -es farà efectiu a partir de l'1 de gener del 2026- és el pas de celebrar els plens de l'Ajuntament el penúltim dimarts de cada mes -fins ara eren els dilluns-.
L'objectiu, detallava el batlle manlleuenc, és facilitar "la conciliació dels càrrecs electes" i l'ajustament "de l'agenda a la nova organització del govern".
La decisió no ha agradat a l'oposició. Des d'Ara Gent creuen que els canvis responen a la priorització de la "comoditat" de l'equip de govern "abans que la transparència i participació de tots els grups polítics".
"Sembla un canvi administratiu, però és una modificació d'un gran calat polític", diuen des del PSC. En aquest sentit, els socialistes posaven l'exemple d'Antoni Poyato -també diputat al Parlament de Catalunya i a on els plens se celebren els dimarts, dimecres i dijous- per explicar els inconvenients que suposa el canvi de dia del ple del consistori. "El motiu del canvi és perquè alguns regidors tinguem dificultats per assistir-hi", denunciava el mateix Poyato.
Arnau Rovira apuntava que "no és una qüestió" per fer anar malament al regidor socialista. En aquest sentit, el batlle recordava que, malgrat que les relacions polítiques entre Junts i ERC a la capital del Ter "no passen pel millor moment", continuen "comptant amb l'expertesa al Parlament" del regidor socialista per tirar endavant grans projectes de ciutat que també tenen abast nacional.
En referència a la coalició entre Junts i ERC, des de la CUP insisteixen que "és el tercer canvi" del mandat i que ja es veia a venir: "ERC estava fent la viu-viu a Junts des de feia temps". Tot i estar d'acord amb alguns punts del pacte, com que la vila necessita un segon CAP o el reivindicat institut-escola del Ter, els cupaires també es mostren preocupats per altres aspectes de l'acord: "S'ha parlat poc del dia a dia del poble".
Nou cartipàs
El pacte de govern entre Junts i ERC ha comportat moviments en el cartipàs municipal. D'aquesta manera, Eva Font (ERC) serà la tercera tinent d'alcalde i tindrà competències en les àrees de Cultura, Feminisme, LGTBI+, Joventut i Participació i Barris; Maite Anglada (ERC) assumirà les competències en Comerç, Mercats i Pagesia; i Rafa Cuenca (ERC) tindrà la cinquena tinença d'alcaldia i assumirà les regidories d'Educació -a excepció de la Formació Professional i Universitats-. Finalment, el regidor Eduard Robles entrarà a l'equip de govern, però no tindrà cap regidoria assignada.
Al mateix temps, també hi ha hagut canvis en algunes regidories que estaven en mans de Junts: Pere Puig assumirà Promoció Econòmica -que inclourà Universitats i FP- i el Museu del Ter; i David Bosch passarà a gestionar la regidoria d'Innovació socioeconòmica i Impuls de la ciutat.
L'oposició també es mostrava crítica amb aquestes modificacions. Des d'Ara Gent reiteren que "el primer que fa el govern després del pacte és repartir els càrrecs i les dedicacions. Cap mesura per la ciutadania, però sí reorganització interna". Al mateix temps, creuen que Junts "s'ha encarregat de controlar les carteres importants".
Els representants del PSC opinen que el nou cartipàs no està pensat "pel bon funcionament" de les regidories i creuen que "hi ha una delegació molt desigual, poc competent i enrevessada" que "respon més al pacte de govern que a un bon funcionament del municipi".
Finalment, des d'ERC agraïen "el to" de les intervencions de la resta de grups de l'oposició. La portaveu republicana, Eva Font, remarcava que les àrees que assumeixen és a on creuen que poden "aportar més" i que continuaran "treballant amb coherència" amb els seus "valors i projecte".
"Us demanen confiança amb el nou equip de govern" i "en la nova etapa", demanava la regidora de Junts i primera tinent d'alcaldia, Lluïsa Bautista.
Minut de silenci
El ple de l'Ajuntament d'aquest dilluns ha acabat amb un minut de silenci després de conèixer la trista notícia de la mort sobtada d'una alumna de 1r de TEI de l'Institut Antoni Pous.
La comunitat educativa ha volgut transmetre un missatge de condol a la família, amics i companys de la jove, i la direcció del centre ha habilitat un espai on poder escriure comentaris i missatges de suport que faran arribar a la família.