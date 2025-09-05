Nou acord entre Junts i ERC per governar en coalició l'Ajuntament de Manlleu

Finalment s'ha confirmat: Junts i ERC han arribat a un acord per governar en coalició l'Ajuntament de Manlleu. Ho han fet públic aquest dijous al vespre a través d'un comunicat on detallen que el pacte "comporta l'entrada" dels republicans al govern municipal.
L'aliança, expliquen, "reflecteix la voluntat d'ambdós partits de continuar reactivant Manlleu amb el més ampli consens". Els canvis en el cartipàs es donaran a conèixer i es materialitzaran en el ple del consistori d'aquest mes de setembre.
L'acord de govern arriba pocs mesos després que Junts i PSC trenquessin el pacte teixit al principi del mandat per liderar la capital del Ter. Un romanç que es va esberlar per "la manca de confiança mútua que ha dificultat el bon funcionament de l'equip de govern, posant en risc l'estabilitat del municipi", tal com explicaven en el seu moment.
Govern de coalició Junts-ERC
Junts va guanyar les eleccions municipals del maig del 2023 a Manlleu. Si bé tot feia pensar que, de manera natural, revalidarien el pacte amb ERC, van apostar per teixir una nova aliança amb el PSC de Marta Moreta. Un acord que es trencava el passat mes de març per la "manca de confiança mútua".
Aquest fet deixava a l'executi d'Arnau Rovira amb un govern en minoria -amb 8 dels 21 regidors que configuren el plenari- obligat a forjar aliances amb la resta de partits que conformen el consistori manlleuenc per tirar endavant els grans projectes de ciutat.
Durant les darreres setmanes, la complicitat Junts-ERC ha anat creixent i, finalment, s'ha confirmat el que era un secret de domini públic: juntaires i republicans governaran en coalició la capital del Ter. D'aquesta manera, ambdós partits lideraran l'Ajuntament amb 12 regidors -els 8 de Junts i els 4 d'ERC-.
Entre els acords que han fet possible l'entesa hi ha els relacionats amb habitatge, inversions estratègiques i la recuperació econòmica de l'Ajuntament.
Pel que fa a l'habitatge, ambdues formacions s'han compromès a reobrir l'Oficina d'Habitatge, continuar donant suport a les polítiques d'infrahabitatge i ocupacions, diuen, "tenint en compte la dimensió social de la qüestió i el dret a l'habitatge". Al mateix temps, aposten per promocionar l'habitatge públic juntament amb les entitats del tercer sector.
En matèria d'inversions estratègiques, Junts i ERC volen empènyer perquè "la Generalitat realitzi grans inversions que té pendents i amb compromís a Manlleu", com poden ser l'Institut Escola del Ter i el Centre d'Atenció Primària.
Al mateix temps, detallen en el comunicat, "es prioritzarà la sol·licitud d'una nova Llei de Barris" i, també, es comprometen a treballar per aconseguir una nova comissaria de Mossos d'Esquadra ubicada a la vila i que doni cobertura als municipis del nord d'Osona.
Ambdós partits volen "donar un impuls" a l'illa de coneixement i desenvolupar i implementar el projecte de transformació del passeig del Ter.