Puja la criminalitat a Vic durant el primer semestre del 2025

A Vic, la segona ciutat més gran de la Catalunya Central, la criminalitat convencional ha pujat un 5,3% durant el primer semestre del 2025 en relació amb el mateix període de l'any passat, amb un total de 1.066 infraccions.
Entre les dades publicades pel Ministeri de l'Interior espanyol, en destaca que, a la capital d'Osona, els delictes sexuals creixen un 58,3% durant el primer semestre de l'any: s'han registrat 19 delictes contra la llibertat sexual -l'any anterior se'n van comptabilitzar 12-, vuit dels quals han estat violacions -el 2024 se'n van registrar dues-, el que significa un augment del 300%.
Els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions també han pujat un 50% -se n'han comptabilitzat 132 davant dels 88 del 2024-. També creixen els delictes relacionats amb el tràfic de drogues en un 125% -passant de 4 a 9 infraccions-.
Per contra, els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries han baixat un 50%; els robatoris amb violència i intimidació han disminuït en un 30,2%; i també s'han reduït els furts (-9,4%) i les sostraccions de vehicles (-12,5).
D'altra banda, crida l'atenció la petita tendència a la baixa dels ciberdelictes, activitats il·lícites perpetuades a través d'Internet o sistemes informàtics, ja sigui com a mitjà per cometre el delicte -mitjançant ordinadors i xarxes- o com a objectiu del delicte -atacar sistemes informàtics-.
A Vic, la cibercriminalitat ha passat de les 189 infraccions registrades durant el mateix període de l'any passat a les 180 d'aquest 2025, el que significa una disminució d'un 4,8%. D'aquesta manera, les estafes informàtiques baixen un 7,7%.
Finalment, a la capital d'Osona, les infraccions penals pugen fins a les 1.246 (+3,7%).
Menys criminalitat convencional a Manlleu
A Manlleu, la segona ciutat més poblada d'Osona, la criminalitat convencional ha baixat un 20,8% durant el primer semestre del 2025, passant dels 173 fets l'any 2024 als 137 d'enguany.
Segons les dades publicades pel Ministeri de l'Interior, les infraccions que més s'han reduït a la capital del Ter durant el període analitzat han estat els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries (-60%). Al mateix temps, les agressions sexuals han pujat, encara que les violacions han baixat.
Entre els fets que més pugen hi ha els robatoris amb violència i intimidació: s'ha passat de 4 a 8 (+100%).
Pel que fa a la cibercriminalitat, s'ha passat de 74 a 33 (-55,4%). En aquesta línia, s'han reduït les estafes informàtiques en un 55,7%.
Finalment, les infraccions penals també han baixat un 31,2% a Manlleu: l'any 2024 van registrar-se 247 fets, mentre que el mateix període d'aquest 2025 se n'han comptabilitzat 170.