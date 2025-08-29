29 de agost de 2025

Societat

Vic Ocupació donarà suport administratiu als treballadors d'ETT afectats per l'incendi de l'illa càrnia

El servei oferirà ajuda per a fer els tràmits de la presol·licitud al Servei Públic d'Ocupació Estatal per cobrar la prestació per ERTO

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 11:19

Vic Ocupació, el servei local de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Vic, posa en marxa un dispositiu excepcional per ajudar els treballadors vinculats a l'illa càrnia de Vic a través d'empreses de treball temporal (ETT) que han resultat afectats per l'incendi de principis d'agost.

En concret, l'operatiu oferirà assessorament i ajuda per tramitar la presol·licitud al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), un tràmit imprescindible per poder accedir a la prestació derivada dels processos d'ERTO que ja estan en marxa a causa de l'incendi.

El dispositiu es posa en marxa aquest divendres 29 d'agost i s'allargarà fins al pròxim 5 de setembre i estarà disponible de dilluns a divendres de 12:30 hores a 13:30 hores a la segona planta de l'edifici del Sucre de Vic.

Minimitzar les conseqüències de l'incendi

"Des de Vic Ocupació posem tots els mitjans i recursos a disposició dels treballadors temporals afectats per l'incendi, per no deixar ningú enrere i garantir que tothom pugui accedir sense dificultats a les prestacions d'ERTO", subratlla Elisenda Carrera, regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Vic.

El dispositiu s'emmarca en el conjunt d'accions que les diferents administracions estan duent a terme per minimitzar les conseqüències de l'incendi a l'illa càrnia de Vic, al polígon Malloles.

Fa uns dies, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i l'alcalde de Vic, Albert Castells, van reunir-se amb les empreses afectades en el marc d'una trobada que va servir per definir mesures de seguretat i abordar els impactes socials, econòmics i empresarials del succés.

Institucions i empreses continuen en contacte per coordinar les accions necessàries per a la recuperació i s'ha constituït una comissió de seguiment per planificar el futur de l'illa càrnia de Vic.

