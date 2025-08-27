EL CHV millora l'eficiència ambiental i redueix un 16% els residus

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha assolit més del 70% dels objectius del Pla Estratègic de Medi Ambient durant el 2024, consolidant així una gestió eficient dels recursos naturals i materials.
Entre els resultats més rellevants de la Declaració Ambiental 2024 hi ha la reducció global del 16% dels residus generats, amb una baixada del 44% en matèria orgànica i del 17% en deixalles perilloses; el consum d'aigua ha estat un 1,9% inferior; s'ha generat un descens del 9% en plàstic i del 18% en paper; s'ha reduït un 4,5% en gas natural i un 12% del consum elèctric ja es cobreix amb plaques solars; o s'han reduït un 1,5% les emissions de CO2.
Pel que fa a la mobilitat sostenible, el 2024 el CHV ha incorporat una flota de vuit vehicles elèctrics compartits, utilitzats tant per a professionals per a la ciutadania.
El CHV també ha fet un pas endavant en l'economia circular, amb la reducció del consum de materials d'un sol ús i la incorporació de criteris de construcció sostenible en les noves obres i reformes.
Nous reptes
L'organització del CHV marca nous reptes per aquest 2025 en matèria de polítiques ambientals, com l'actualització del Pla de Desplaçaments d'Empresa, la continuació de plans de reducció de plàstic i paper o la presentació del Pla de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic.