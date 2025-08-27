27 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

EL CHV millora l'eficiència ambiental i redueix un 16% els residus

Les dades de la Declaració Ambiental 2024 consoliden el compromís del CHV amb la sostenibilitat, amb avenços en residus, energia i aigua

  • Un 12% del consum elèctric del CHV ja es cobreix amb plaques solars. -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’agost de 2025 a les 12:43
Actualitzat el 27 d’agost de 2025 a les 12:47

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha assolit més del 70% dels objectius del Pla Estratègic de Medi Ambient durant el 2024, consolidant així una gestió eficient dels recursos naturals i materials.

Entre els resultats més rellevants de la Declaració Ambiental 2024 hi ha la reducció global del 16% dels residus generats, amb una baixada del 44% en matèria orgànica i del 17% en deixalles perilloses; el consum d'aigua ha estat un 1,9% inferior; s'ha generat un descens del 9% en plàstic i del 18% en paper; s'ha reduït un 4,5% en gas natural i un 12% del consum elèctric ja es cobreix amb plaques solars; o s'han reduït un 1,5% les emissions de CO2.

Pel que fa a la mobilitat sostenible, el 2024 el CHV ha incorporat una flota de vuit vehicles elèctrics compartits, utilitzats tant per a professionals per a la ciutadania.

El CHV també ha fet un pas endavant en l'economia circular, amb la reducció del consum de materials d'un sol ús i la incorporació de criteris de construcció sostenible en les noves obres i reformes.

Nous reptes

L'organització del CHV marca nous reptes per aquest 2025 en matèria de polítiques ambientals, com l'actualització del Pla de Desplaçaments d'Empresa, la continuació de plans de reducció de plàstic i paper o la presentació del Pla de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic.

Et pot interessar