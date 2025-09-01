Detingut després de robar el moneder a una dona al carrer Verdaguer de Vic

La Guàrdia Urbana de Vic ha detingut a un home que havia robat el moneder a una dona al centre de la ciutat.\r\n\r\nEn concret, els fets han tingut lloc durant el cap de setmana al carrer Jacint Verdaguer de la capital d'Osona.\r\n\r\nLa policia local ha pogut enxampar el lladre gràcies a l'alerta d'un veí i, també, a la col·laboració del vigilant de seguretat de l'estació de trens de Vic.\r\n\r\nD'aquesta manera, la Guàrdia Urbana ha localitzat i detingut l'individu que havia sostret el moneder i havia fugit.\r\n\r\n\r\n\r\n📣 Aquest cap de setmana, gràcies a l’alerta d’un veí i la posterior col•laboració del vigilant de seguretat de #RENFE, vam poder localitzar i detenir un home que havia sostret un moneder a una dona al carrer J. Verdaguer de #Vic i se n’havia fet l’escàpol. pic.twitter.com/7iglI9n0gn\r\n— Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) September 1, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n