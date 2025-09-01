01 de setembre de 2025

Detingut després de robar el moneder a una dona al carrer Verdaguer de Vic

La Guàrdia Urbana ha enxampat el lladre gràcies a l'alerta d'un veí

  • Un vehicle de la Guàrdia Urbana de Vic. -

Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 13:08
Actualitzat el 01 de setembre de 2025 a les 13:09

La Guàrdia Urbana de Vic ha detingut a un home que havia robat el moneder a una dona al centre de la ciutat.

En concret, els fets han tingut lloc durant el cap de setmana al carrer Jacint Verdaguer de la capital d'Osona.

La policia local ha pogut enxampar el lladre gràcies a l'alerta d'un veí i, també, a la col·laboració del vigilant de seguretat de l'estació de trens de Vic.

D'aquesta manera, la Guàrdia Urbana ha localitzat i detingut l'individu que havia sostret el moneder i havia fugit.

 

