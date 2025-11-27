Incendi en una nau de Sant Pere de Torelló

Els Bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi que afecta una nau d'una empresa que es dedica a la fusta a Sant Pere de Torelló.\r\n\r\nEn concret, el cos ha rebut l'avís a les 7:18 hores d'aquest dijous. Un cop han arribat al lloc dels fets, els Bombers han pogut comprovar que les flames afecten el sector de pintures interior i exterior de l'empresa.\r\n\r\nEl foc no s'ha propagat a la nau del costat i, en aquests moments, a l'incendi hi treballen 13 dotacions terrestres.\r\n\r\nEls treballadors que estaven a l'interior de la nau han pogut sortir sense incidents.\r\n\r\n\r\n\r\nTreballem en un incendi que afecta una nau d'una empresa que es dedica a la fusta, a Sant Pere de Torelló (avís 07.18h).\r\nEl foc afecta el sector de pintures a l'interior i exterior de l'empresa. No propaga a la nau del costat.\r\nTot els treballadors han sortit a l'exterior.\r\n\r\n13 🚒 pic.twitter.com/0BvJEB2czq\r\n— Bombers (@bomberscat) November 27, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n