27 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Incendi en una nau de Sant Pere de Torelló

Els treballadors han pogut sortir a l'exterior

  • Imatge de l'incendi de la nau de Sant Pere de Torelló. -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de novembre de 2025 a les 09:50

Els Bombers de la Generalitat estan treballant en un incendi que afecta una nau d'una empresa que es dedica a la fusta a Sant Pere de Torelló.

En concret, el cos ha rebut l'avís a les 7:18 hores d'aquest dijous. Un cop han arribat al lloc dels fets, els Bombers han pogut comprovar que les flames afecten el sector de pintures interior i exterior de l'empresa.

El foc no s'ha propagat a la nau del costat i, en aquests moments, a l'incendi hi treballen 13 dotacions terrestres.

Els treballadors que estaven a l'interior de la nau han pogut sortir sense incidents.

 

Et pot interessar