La Guàrdia Urbana de Vic detenen un multireincident al barri del Sucre

La Guàrdia Urbana de Vic ha detingut un ocupa multireincident al barri del Sucre.\r\n\r\nEn concret, la detenció es va fer el dijous. Els darrers dies, l'home hauria comès un robatori amb violència a la zona del Castell d'en Planes i un robatori amb força en una cosa del barri de Santa Anna.\r\n\r\nDes de la policia local expliquen que, a més, en el moment de la detenció va amenaçar els agents amb un ganivet.\r\n\r\n\r\n\r\n📣Ahir vam detenir un ocupa multireincident al barri del Sucre. Els darrers dies hauria comès un robatori amb violència a la zona del Castell d’en Planes i un robatori amb força en una casa del barri de Santa Anna.\r\nEn el moment de la detenció va amenaçar els agents amb un ganivet pic.twitter.com/cAf37kvKde\r\n— Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) November 21, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n