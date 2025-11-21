21 de novembre de 2025

Successos

La Guàrdia Urbana de Vic detenen un multireincident al barri del Sucre

En el moment de la detenció va amenaçar els agents amb un ganivet

  • Imatge d'arxiu de la Guàrdia Urbana de Vic.

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 14:55

La Guàrdia Urbana de Vic ha detingut un ocupa multireincident al barri del Sucre.

En concret, la detenció es va fer el dijous. Els darrers dies, l'home hauria comès un robatori amb violència a la zona del Castell d'en Planes i un robatori amb força en una cosa del barri de Santa Anna.

Des de la policia local expliquen que, a més, en el moment de la detenció va amenaçar els agents amb un ganivet.

 

