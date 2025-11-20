Comissen 35 ocells protegits en una actuació contra el furtivisme al Lluçanès

Els Agents Rurals han denunciat una persona per infringir la normativa de protecció animal i per caça furtiva en una actuació contra el furtivisme d'ocells protegits a Oristà, al Lluçanès.
L'operatiu, realitzat en una zona de camps de conreu, ha permès localitzar i comissar tres xarxes japoneses que s'utilitzaven per capturar ocells fringíl·lids de manera il·legal.
En total, s'han intervingut 35 ocells, dels quals 21 s'han pogut recuperar vius, mentre que la resta han mort. Tots els exemplars vius s'han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge gestionat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
En una intervenció paral·lela, els Agents Rurals del Solsonès han denunciat una altra persona per utilitzar arts prohibides de captura, en aquest cas vesc i reclam viu.
Els agents la van sorprendre in fraganti en uns camps de conreu i li van comissar tant els estris prohibits com quatre ocells.
A Castellbell i el Vilar (Bages), i amb el suport dels Mossos d'Esquadra, s'ha denunciat una tercera persona per utilitzar una xarxa abatible i reclams vius, entre els quals hi havia un cimbell lligat.
També s'ha interposat denúncia per la tinença de xarxes japoneses i un arma d'aire comprimit, de la qual no ha pogut acreditar la propietat. Se li han comissat totes les arts de captura i l'arma.
Tots els casos podrien constituir delicte i ja s'han traslladat diligències a la Fiscalia de Medi Ambient a través del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia (GECAJ).