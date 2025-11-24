Té un accident a la C-17 a Tona, fuig a peu amb les filles menors d'edat i dona positiu en drogues

Els Mossos han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor de tres delictes contra la seguretat viària.
Els fets van passar el dia dijous 20 de novembre a les nou de la nit, quan els Mossos van rebre l'avís d'un accident de trànsit entre dos turismes a la C-17 a Tona.
En arribar al lloc dels fets, van trobar un vehicle amb una persona ferida lleu, mentre que a l'altre cotxe només hi havia l'acompanyant. Testimonis de l'accident van informar que el conductor havia fugit a peu amb dues menors d'edat.
Els agents van trobar-lo a uns 500 metres del lloc i presentava símptomes d'anar sota els efectes d'alguna substància. L'home va donar positiu en cocaïna, cànnabis i amfetamines. Tampoc tenia el permís de conduir i tenia una ordre de cerca i detenció.
Segons informen els Mossos, una agent fora de servei que es trobava al lloc de l'accident, de sentir als testimonis, va decidir fer recerca del conductor que havia fugit. Minuts després, el va localitzar a uns 500 metres del lloc de l'accident acompanyat de les dues menors. L'agent va avisar als altres mossos que ràpidament es van presentar al lloc.
Els agents van observar que l'home presentava símptomes evidents d'anar sota els efectes de les drogues. Quan li van fer la prova va donar positiu en cocaïna, cànnabis i amfetamines.
Els mossos es van emportar l'home i les dues menors a comissaria per identificar-los, ja que no portaven cap documentació.
Un cop a les dependències policials, els agents van identificar l'home i van veure que tenia una ordre de cerca i detenció, i que mai havia obtingut el permís de conduir.
Finalment, va quedar detingut per l'ordre de detenció i tres delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de les drogues, abandonar el lloc de l'accident i no tenir carnet. Les menors van ser lliurades a una familiar.