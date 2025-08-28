Sant Julià de Vilatorta adequarà la plaça Catalunya perquè esdevingui un refugi climàtic

Sant Julià de Vilatorta posa fil a l'agulla a l'adequació de la plaça Catalunya perquè l'emplaçament esdevingui en un refugi climàtic. Les obres de millora de l'espai començaran el pròxim dilluns 1 de setembre i, segons informe l'Ajuntament, està previst que s'allarguin uns dos mesos.
Amb aquesta actuació es pretén augmentar la zona d'ombra a la plaça, així com introduir nous elements que ajudin a reduir la temperatura ambient durant els mesos de més calor.
D'aquesta manera, s'instal·larà una segona pèrgola a l'extrem oposat de la plaça. L'estructura projectarà la seva pròpia ombra i, també, servirà de suport juntament amb la pèrgola existent per a fixar elements tèxtils que ajudin a cobrir la totalitat de la superfície de l'espai.
Tanmateix, s'implementaran nous elements per a reduir la temperatura ambient. En aquesta línia, actualment la plaça Catalunya compta amb una petita franja de verd i quatre arbres. Amb la nova intervenció, s'afegirà vegetació i arbrat autòcton.
L'actuació, detallen des de l'Ajuntament, es deu al fet que la plaça Catalunya és el cor neuràlgic del poble i a on es despleguen la majoria d'actes lúdics i festius, com és el cas del mercat setmanal dels dijous, concerts, sardanes, ballades de gegants o fires d'entitats. Tot plegat, també, sumat al fet que és un espai de trobada pels infants i les seves famílies i per tota la ciutadania en general.
Com serà la nova plaça?
El consistori explica que la proposta d'urbanització de la plaça Catalunya passa per a la ubicació de la nova pèrgola, al costat del carrer dels Marquesos de Vilallonga, amb l'objectiu d'acabar de tancar l'espai central.
El nou arbrat s'implementarà al costat nord de la plaça i s'hi plantaran quatre arbres nous per tal de generar un gran espai d'ombra.
L'espai de davant del Saló Catalunya quedarà lliure responent a la seva funció pública i, també, per disposar d'un lloc on ubicar escenaris o altres.
Finalment, es col·locarà fonamentació oculta, la qual permetrà que, en els períodes de més calor, s'hi instal·lin elements per cobrir tota la part central de la plaça amb lones i generar més ombra.