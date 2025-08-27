Les empreses nàutiques i de restauració del pantà de Sau fan un balanç positiu de l'estiu

Les empreses nàutiques i de restauració del pantà de Sau fan un balanç molt positiu d'aquest estiu 2025, el qual han assolit bons nivells d'ocupació: "Hem tornat a la normalitat", afirma el propietari de kaiaks Aquaterra Club, Marc Álvarez, que celebra haver pogut deixar enrere la sequera dels dos últims anys.
Enguany, la zona ha sigut "refugi" de la calor gràcies a les pluges. El juliol i l'agost són els més forts, sobretot amb turisme procedent de Catalunya i d'altres punts de l'Estat.
Establiments com el restaurant El Ferrer de Tall celebren haver recuperat el turisme que ve a gaudir a la natura. "Amb la sequera, venien a fer-se la foto, però ara ha tornat el que ve a caminar o a fer kaiak i tot funciona millor, més organitzat i sense massificacions", afirma el seu responsable, Joan Riera.
El cap de setmana passat ha estat un dels de més activitat al pantà de Sau. A partir d'ara, però, es preveu que el turisme comenci a afluixar, ja que bona part de la població ja ha fet les vacances. "Hem tornat a la normalitat, com les que hem tingut tota la vida; el que no era normal és el que ens ha passat fins ara, amb els fenòmens com la sequera al pantà", assenyala el copropietari d'El Ferrer de Tall.
Per al restaurador, aquesta és una zona que no està feta per a les massificacions postpandèmia i el turisme de sequera. "Gestionar totes aquestes multituds era molt difícil, aquí pots absorbir la gent que pots absorbir i no més", afegeix Riera. Per això es mostra satisfet amb aquesta temporada perquè "tot ha anat més ben organitzat i planificat".
Bona ocupació als kaiaks
El sector aquàtic ha pogut fer una temporada d'estiu completa, cosa que no va passar l'any passat. "Aquest cap de setmana ha sigut molt bo", explica el propietari d'Aquaterra Club, Marc Álvarez. "Funcionem amb reserves i ens permet tenir una bona planificació, som una empresa petita", detalla.
El sector venia d'anys dolents a causa de la sequera que, fins i tot, els va obligar a abaixar la persiana. Ara que el pantà torna a estar ple, tornen a estar a ple rendiment.
Són conscients, però, que l'aigua no és per sempre i que la sequera pot tornar: "Nosaltres ja vam viure una sequera forta el 2008 i ens va obligar a replantejar el negoci i a veure que no podíem viure únicament de les activitats d'aigua", recorda. Des de llavors, han incorporat altres àrees com el senderisme i la marxa nòrdica per poder treballar tot l'any.
Fer esport i anar de restaurant
Entre els visitants que han llogat kaiak hi havia l'Igor, que ha vingut de Blanes amb la seva dona i els dos fills. "És la primera vegada que ho fem", assegura. Explica que han escollit venir aquí perquè "és més tranquil" per fer amb la mainada que no pas al mar. Després aniran a dinar a un restaurant. Una previsió similar és la de la Dolores, de Sant Andreu de la Barca, que ha escollit l'activitat aprofitant que està de vacances.