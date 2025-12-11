El Consell Comarcal d'Osona aprova un pressupost de més de 50 milions d'euros pel 2026

El Consell Comarcal d'Osona ha aprovat, en sessió extraordinària, el pressupost pel 2026, uns comptes que ascendeixen als 50,1 milions d'euros, gairebé un 9,1% més que l'any anterior.
Els comptes es basen en "la prudència, el control de la despesa pública i la cerca permanent de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió comarcal", explica el president del Consell Comarcal d'Osona, Marçal Ortuño.
En aquesta línia, apunta que el pressupost "és l'eina que tenim per desenvolupar les polítiques del consell comarcal" i que, aquest, "reflecteix el compromís amb l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera i el compliment del límit de despesa financera establert per les administracions locals".
Els números també tenen en compte els canvis territorials a la comarca, com l'adscripció del municipi d'Aiguafreda o la transició de serveis a la Mancomunitat del Lluçanès. "Ja hem iniciat un treball conjunt per a una transició amb garanties", explica Ortuño, que demana a la Generalitat "acompanyament tècnic i econòmic" per garantir el desplegament del procés "de manera ordenada, solvent i sostenible".
Quines actuacions preveu el nou pressupost?
Entre les actuacions que es prioritzen, el pressupost pel 2026 contempla inversions en el cicle de l'aigua, com obres de sanejament, depuradores i millores en la captació i el tractament.
També contempla una partida destinada a la redacció del projecte tècnic del Monestir de Sant Pere de Casserres, un monument catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BECIN). L'execució del projecte està prevista pel 2027 i tindrà un import de 563.144,72 euros.
Els comptes per al pròxim any contemplen la consolidació del servei d'arquitectura i enginyeria amb la incorporació de més personal tècnic. També la creació d'un nou servei de mobilitat comarcal amb la incorporació d'un tècnic especialitzat per implementar l'estratègia de mobilitat i avançar cap a una futura oficina comarcal.
Serveis vinculats
Pel que fa als serveis vinculats al Consell Comarcal, el Consorci d'Osona de Serveis Social disposarà d'un pressupost pel 2026 de 9,6 milions d'euros, mentre que el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans comptarà amb 14,7 milions d'euros i el repte de renovar la planta de triatge i transferència de residus en funcionament des del 2006.
Aigües d'Osona disposarà de 2,7 milions d'euros amb l'objectiu d'augmentar la garantia del subministrament amb la millora de la captació de l'ETAP D'Osona Sud i del nou pou del Lluçanès.
Depuradores d'Osona preveu uns ingressos de 8,5 milions d'euros per incorporar sis noves depuradores. Per la seva banda, Onaigua disposarà de 2,6 milions d'euros amb el repte d'ampliar el servei a nous municipis.
En conjunt, el pressupost consolidat del Consell Comarcal i els seus ens, se situa al voltant dels 60,5 milions d'euros, tenint en compte les transferències internes.