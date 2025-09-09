L'alcalde de Manlleu, sobre el pacte de govern amb ERC: «Prioritzem la ciutat per damunt dels partits»

Junts i ERC de Manlleu han presentat aquest dimarts els detalls de l'acord de govern al qual han arribat després que el mes de març passat els juntaires es quedessin en minoria amb 8 dels 21 regidors pel trencament amb el PSC. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha explicat que han volgut sumar per "tenir més força" i ha destacat que han "prioritzat Manlleu per damunt dels partits". Per la seva banda, Eva Font -d'ERC- ha defensat que sempre han fet una "oposició responsable" i creu que ara era el moment de fer un "pas més" per "poder incidir de veritat" en els reptes de la ciutat. Amb el nou govern, els quatre edils d'ERC assumiran les regidories d'Educació i Jovent; Cultura, Participació i Barris; Feminisme i LGTBI; Pagesia, Comerç i Mercats; i Promoció de la llengua.
El pacte entre Junts i ERC permetrà al nou equip de govern de Manlleu disposar de majoria absoluta al plenari amb 12 dels 21 regidors -8 de Junts i 4 d'ERC-. Els darrers sis mesos els juntaires han governat en minoria després que el mes de març passat es trenqués el pacte de govern amb el PSC per "manca de confiança mútua". L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha dit que governar en minoria "sempre és difícil" i més en un municipi de 21.500 habitants -el segon més gran d'Osona després de Vic-. Per això, ha dit, des que es va trencar el pacte van buscar "vies per sumar", que inicialment es van materialitzar amb "votacions molt concretes" i s'han acabat traduint en el nou pacte de govern amb els republicans.
Rovira ha expressat que el govern ha buscat el "màxim consens possible" i ha destacat que sumen "per tenir més força". "Hem prioritzat Manlleu per damunt dels partits. Pensem en el poble per davant de tot, ja que estem parlant de política municipal i de proximitat", ha subratllat el batlle. Rovira ha dit que amb ERC són "vells coneguts" -ja havien governat plegats en l'anterior legislatura- i ha dit que aquest és un "moment diferent" al de fa dos anys quan van decidir pactar amb el PSC. "Creiem que ens podem entendre molt bé", ha afegit Rovira.
Per la seva banda, la republicana Eva Font ha dit que ells sempre han apostat per fer una "oposició responsable" amb l'objectiu de "posar Manlleu per davant". "Aquests mesos ens ha permès negociar i fer moltes reunions, i hem sabut trobar espais de confiança i col·laboració mútua que ens han fet veure les coses des d'una altra perspectiva", ha exposat Font. Per això, ha dit, "hem vist que per responsabilitat tocava fer un pas més". "Per poder incidir de veritat sabem que és millor fer-ho des de dins", ha conclòs.
Font ha admès que amb el trencament del govern el mes de març passat el PSC els va sondejar per construir un govern alternatiu, però ha dit que no el veien com un govern estable i tampoc "hi havia ni les confiances ni la majoria per tenir un govern fort que és allò que necessita Manlleu".
Canvis en les regidories
El pacte s'ha presentat oficialment aquest dimarts al matí a l'Ajuntament de Manlleu i es farà efectiu al pròxim ple del 22 de setembre. Fruit d'aquest acord, tres dels quatre regidors d'ERC assumiran diverses regidories. Eva Font serà la tercera tinent d'alcalde i tindrà competències en les àrees de Cultura, Feminisme, LGTBI+, Joventut i Participació i Barris. D'altra banda, Maite Anglada assumirà les competències en Comerç, Mercats i Pagesia; mentre que Rafa Cuenca tindrà la cinquena tinença d'alcaldia i assumirà les regidories d'Educació -a excepció de la Formació Professional i Universitats-. Finalment, el regidor Eduard Robles entrarà a l'equip de govern, però no tindrà cap regidoria assignada.
L'entrada d'ERC al nou govern municipal ha suposat canvis en algunes regidories que estaven en mans de Junts. D'aquesta manera, Pere Puig assumirà Promoció Econòmica -que inclourà Universitats i FP- i el Museu del Ter. Per altra banda, David Bosch passarà a gestionar la regidoria d'Innovació socioeconòmica i Impuls de la ciutat.