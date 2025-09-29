Preocupació entre els veïns de Torelló pels aldarulls al carrer Sant Josep

"És impossible parlar amb ells, nosaltres només som dos i ells en són 25". Són declaracions d'un agent de la Policia Local de Torelló extretes de la gravació d'una conversa telefònica amb una veïna del carrer Sant Josep, la qual trucava a l'autoritat per informar d'aldarulls ocasionats per un grup de persones que han ocupat un bloc en aquest carrer.
La conversa es remunta al passat 21 de setembre, quan després de diverses nits de sorolls i enrenou, una veïna decideix trucar a la Policia Local de Torelló per avisar del malestar que generen les persones que es reuneixen al carrer Sant Josep i al pàrquing de la Vitri.
L'agent de la Policia Local explica a la veïna que, aquella mateixa nit, ja hi han anat dues vegades i "és impossible parlar amb ells", entre altres coses, perquè la patrulla està formada per dos agents "i ells en són 25".
Les declaracions de l'agent de la policia locals extretes de la gravació que s'ha fet viral són preocupants i, al mateix temps, un crit d'auxili per fer front a la situació. "Se'ns enriuen, ens fan fora", és una de les frases de desesperació i impotència que s'hi poden escoltar.
En aquest punt, l'agent aconsella a la veïna que truqui al telèfon 112 "a veure si poden venir els Mossos" i, al mateix temps, recomana que "tota la comunitat" es dirigeixi a l'Ajuntament per exposar el problema: "No ho acabarem mai, nosaltres ja no sabem què fer".
Precisament, aquest dilluns l'Ajuntament de Torelló celebra la sessió plenària corresponent al mes de setembre. A través de les xarxes socials, diverses plataformes de ciutadans han convocat una concentració davant del consistori amb l'objectiu que el govern municipal aporti "solucions" en matèria de seguretat, com més patrulles en horari nocturn, càmeres de vigilància o una "línia directa" amb l'ens per "denunciar fets".