25 de setembre de 2025

10:30

Successos

La geolocalització i una trucada: així han recuperat a Manlleu un mòbil robat a Vic

El lladre ha estat denunciat per un delicte de furt

  • Un vehicle dels Mossos d'Esquadra -

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 11:34

Els Mossos d'Esquadra han pogut recuperar a Manlleu, un mòbil robat a Vic.

Els fets van tenir lloc durant el cap de setmana. En concret, un ciutadà va avisar a la policia catalana que li havien furtat el dispositiu mòbil a la capital d'Osona. Aleshores, els agents van poder comprovar, a través de la geolocalització de l'aparell, que aquest es trobava a l'interior d'un establiment de Manlleu.

Una patrulla va desplaçar-se fins al lloc i, un cop dins del local, van trucar al número de mòbil furtat, que va sonar a dins de la bossa del presumpte lladre.

Els Mossos van denunciar a l'home per un delicte de furt i van poder retornar el dispositiu mòbil al seu propietari.

 

