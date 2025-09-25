La geolocalització i una trucada: així han recuperat a Manlleu un mòbil robat a Vic

Els Mossos d'Esquadra han pogut recuperar a Manlleu, un mòbil robat a Vic.\r\n\r\nEls fets van tenir lloc durant el cap de setmana. En concret, un ciutadà va avisar a la policia catalana que li havien furtat el dispositiu mòbil a la capital d'Osona. Aleshores, els agents van poder comprovar, a través de la geolocalització de l'aparell, que aquest es trobava a l'interior d'un establiment de Manlleu.\r\n\r\nUna patrulla va desplaçar-se fins al lloc i, un cop dins del local, van trucar al número de mòbil furtat, que va sonar a dins de la bossa del presumpte lladre.\r\n\r\nEls Mossos van denunciar a l'home per un delicte de furt i van poder retornar el dispositiu mòbil al seu propietari.\r\n\r\n\r\n\r\nUn ciutadà ens avisa que li han furtat el mòbil a Vic i el localitzador de l’aparell el situa a l’interior d’un establiment de Manlleu\r\n\r\nHi anem, truquem al telèfon sostret i sona dins de la bossa del lladre. El denunciem per un delicte de furt pic.twitter.com/nTZmMezkw6\r\n— Mossos (@mossos) September 24, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n