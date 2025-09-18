Detinguda per robar 300 euros a una persona gran al barri de Montserrat de Torelló

Dues actuacions policials a Torelló en menys de 24 hores per temptativa de furt i robatori. En concret, la primera de les actuacions de la Policia Local es remunta al passat dimecres 10 de setembre, quan tres persones van ser identificades per temptativa de furt pel mètode de la sembra.
Es tracta d'un tipus de delicte que consisteix a llençar monedes a terra advertint a la víctima -sovint persones grans- que li han caigut. Mentre la persona les recull, un dels delinqüents li obre el vehicle dissimuladament i li sostreu la bossa.
La Policia Local de Torelló ha pogut identificar els tres individus, els quals ja tenien antecedents pels mateixos fets.
La segona actuació policial es va dur a terme el mateix 10 de setembre a la tarda, quan la Policia Local va rebre una trucada d'una veïna del barri de Montserrat de Torelló avisant d'una temptativa de robatori a una altra veïna.
La víctima era una persona gran de 77 anys. Van trucar-li a la porta del seu domicili i van dir-li que, qui trucava, era una coneguda del municipi. La lladre va aconseguir entrar a la casa i li va sostreure 300 euros.
Els agents van poder detenir a la persona i recuperar els diners. La col·laboració ciutadana va ser clau per efectuar la detenció: una veïna de la víctima va aconseguir retenir a l'autora del robatori i va trucar a la policia advertint del succés.