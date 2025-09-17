Torelló s'afegeix a les mostres de condol pel traspàs de l'abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet

Aquest dimarts ha mort, a l'edat de 91 anys, Sebastià M. Bardolet i Pujol, abat emèrit de Montserrat i figura destacada de la comunitat benedictina.
Nascut a Torelló el 13 de març de l'any 1934, va estar vinculat a l'Abadia de Montserrat des de ben jove. Va ser-ne escolà entre 1943 i 1948, va entrar al monestir l'any 1953 i fou ordenat sacerdot l'any 1960.
Primer com a prior i sobretot en la seva etapa com a abat de Montserrat, entre els anys 1989 i 2000, va destacar per la seva feina en la renovació dels edificis del monestir, com la basílica, i la creació de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, destinada a impulsar la restauració del conjunt arquitectònic i els serveis de Montserrat.
Aquest dimecres, l'Ajuntament de Torelló ha emès un comunicat per mostrar el condol del municipi pel traspàs de Sebastià Bardolet, fill de la capital de la Vall del Ges.
"Des del consistori torellonenc, expressem el nostre més sentit condol a la seva família, amistats i a tota la comunitat benedictina de l'Abadia de Montserrat. Descansi en pau", han expressat des de l'Ajuntament.