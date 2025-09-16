Publicat «El Llibre Vermell de Montserrat», un tresor únic de la música medieval revisat pel pare Gregori Estrada

Montserrat ha presentat l'edició revisada d'El Llibre Vermell de Montserrat. Estudi i transcripció dels cants i les danses, obra del monjo Gregori M. Estrada, mort el 2015. La publicació, a càrrec de Tritó Edicions i Publicacions de l'Abadia de Montserrat amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, s'ha fet pública en el marc del Mil·lenari de Montserrat i inclou les transcripcions definitives d'aquest còdex medieval considerat una joia única del patrimoni musical europeu.
Una "fotografia musical" del segle XIV
El Llibre Vermell de Montserrat és un còdex de finals del segle XIV, conegut pels dotze folis amb notació musical que recullen deu peces compostes o adaptades per pelegrins que visitaven el santuari. Efrem de Montellà, monjo de Montserrat i prefecte de l'Escolania, ha subratllat que el Llibre Vermell és "una fotografia musical d'un moment històric concret, que és el segle XIV". Segons Montellà, el cançoner recull melodies conegudes al seu temps i altres compostes al voltant del santuari, fet que el converteix en un testimoni viu de la devoció popular i de la cultura medieval catalana.
Josep Maria Gregori, musicòleg i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, ha remarcat que es tracta "d'un tresor únic al món de la música medieval europea i singular per Catalunya, perquè és un llibre que ha florit de Montserrat". Gregori destaca que les peces són "una col·lecció de danses i cànons gòtics" que ofereixen una visió excepcional de la música sacra i profana del període.
El treball de Gregori M. Estrada i el Mil·lenari de Montserrat
La nova edició és fruit del treball meticulós del pare Gregori M. Estrada, monjo de Montserrat, que ja als anys setanta havia proposat una primera transcripció del Llibre Vermell per a l'Escolania. Més tard va retirar aquella versió per demostrar-ne científicament la correcció, una tasca que va continuar fins a la seva mort el 2015. Ara, coincidint amb el Mil·lenari de Montserrat, s'ha revisat i completat la seva feina per oferir una edició definitiva.
"Quan vam començar a preparar el Mil·lenari, ens va semblar que una bona manera de fer-ho era cantant la música més antiga que tenim", ha explicat Montellà. El resultat és una transcripció rigorosa que respecta la notació original, però que alhora fa accessibles les peces a cors i intèrprets actuals.
Dansa i litúrgia a l'edat mitjana
Un dels aspectes més singulars de l'obra és la importància concedida a la dansa com a element primordial del cançoner montserratí. De Montellà ha recordat que, a l'edat mitjana, era habitual ballar dins de les esglésies, també en un context litúrgic. Aquesta dimensió festiva i comunitària es reflecteix en les propostes coreogràfiques incloses a la publicació.
Gregori ha apuntat que el llibre està pensat especialment per a intèrprets de música antiga, però ha fet una crida perquè deixi de ser patrimoni exclusiu dels especialistes. "Convé que el Llibre Vermell deixi de ser una festa d'especialistes i el puguin cantar tothom: cors, orfeons i formacions de música antiga", ha afirmat.
Un projecte editorial amb visió de futur
L'edició d'El Llibre Vermell ha anat a càrrec de Tritó Edicions i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, amb la col·laboració de l'IEC. El volum, presentat al Palau de la Música, inclou una introducció del musicòleg Martí Beltran i una separata amb les transcripcions dels cants i les danses en notació moderna. Per facilitar-ne la difusió, s'hi ha incorporat un codi QR enllaçat al disc de l'Escolania a Spotify.
En el marc del Festival de Música del Mil·lenari, l'Escolania de Montserrat ha presentat també el disc El Llibre Vermell de Montserrat, que recull per primera vegada aquestes deu peces interpretades pel cor montserratí i el grup instrumental Punt de Malura, sota la direcció de Llorenç Castelló i Garriga. La publicació del disc ha estat qualificada de "fita històrica", ja que, malgrat la importància del còdex, mai abans havia no estat enregistrat per l'Escolania.
Un llegat viu del patrimoni català
Amb aquesta publicació, Montserrat reforça la seva voluntat de preservar i difondre el patrimoni cultural i espiritual del monestir. El Llibre Vermell no només és un testimoni musical del passat, sinó també una eina viva per inspirar noves generacions de músics, cantaires i estudiosos. El seu contingut connecta el present amb la tradició medieval i posa en valor el paper de Montserrat com a referent cultural i espiritual de Catalunya i Europa.
La iniciativa, emmarcada en els actes del Mil·lenari, reafirma el compromís del monestir amb la recerca, la música i la divulgació cultural, fent del Llibre Vermell una joia accessible que continua captivant intèrprets i públic set-cents anys després de la seva creació.