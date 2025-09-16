Mor als 91 anys l'abat emèrit de Montserrat, Sebastià M. Bardolet

Aquest dimarts ha mort, a l'edat de 91 anys, Sebastià M. Bardolet i Pujol (13 de març de 1934 - 16 de setembre de 2025), abat emèrit de Montserrat i figura destacada de la comunitat benedictina. L'actual abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, li va administrar el sagrament de la unció dels malalts aquest dilluns a la tarda.
Una vida vinculada a Montserrat des de la infantesa
La relació de Bardolet amb el monestir va començar de molt petit, quan va ser escolà de Montserrat entre els anys 1943 i 1948. El 1953 va entrar com a novici del monestir i, un any després, va fer la professió simple. La solemne arribaria el 1957, i el 1960 va rebre el ministeri sacerdotal. La seva formació musical el portà a Roma entre el 1961 i el 1964, on va estudiar a l'Institut Pontifici de Música Sagrada i va obtenir el títol de Mestre en Cant Gregorià i Musicologia.
Responsable clau a l'Escolania i al monestir
Durant la seva vida monàstica, Bardolet va exercir diversos càrrecs de responsabilitat dins la comunitat. Va ser Prefecte de l'Escolania de Montserrat entre 1968 i 1977, període en què va contribuir a consolidar el prestigi d'aquesta institució coral. Posteriorment, entre 1978 i 1989, va ocupar el càrrec de Prior de l'abadia, convertint-se en una de les figures més rellevants de l'organització interna del monestir.
Abat de Montserrat durant onze anys
El 27 de febrer de 1989 va ser escollit abat de Montserrat, prenent el relleu de Cassià M. Just i Riba. Va rebre la benedicció abacial el 1 d'abril del mateix any. Al llarg del seu ministeri abacial, que es va prolongar fins al 2000, Bardolet va guiar la comunitat benedictina en una etapa de renovació i continuïtat espiritual. El va succeir en el càrrec Josep M. Soler i Canals.
Funeral a la Basílica de Montserrat
Amb la seva mort, la comunitat de Montserrat ha expressat la seva tristesa però també l'esperança cristiana en la resurrecció. "L'encomanem a les vostres pregàries", han manifestat en el comunicat oficial. El funeral, presidit per l'abat Manel Gasch, tindrà lloc el dijous 18 de setembre a 3/4 d'11 del matí a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, on se li ret homenatge per la seva dedicació i servei al monestir i al país.
Amb la desaparició de Sebastià M. Bardolet, Montserrat perd una figura clau que va deixar una empremta profunda en la història recent de l'abadia i en la formació musical i espiritual de generacions d'escolans.