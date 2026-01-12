Es reprenen els judicis penals a Vic després de set anys

Aquest gener s'han reprès a Vic els judicis penals. Feia set anys que no se'n feien a la ciutat, perquè l'edifici on se celebraven aleshores, al carrer Doctor Junyent, no reunia les condicions.
Després de moles reclamacions, s'ha aconseguit. Ara, el Col·legi d'Advocats de Vic celebra la represa dels judicis penals a la capital d'Osona, però ho veu un "pedaç".
Per a fer possible que tornessin els judicis penals a Vic, l'Ajuntament va cedir un local a la Ronda Camprodon, que la Conselleria de Justícia ha reformat de forma temporal. "No permet celebrar més d'un judici a la vegada (...) és una solució provisional, un pedaç, que no ha de comprometre la materialització del futur Palau de Justícia de Vic", afirma a l'ACN el degà del col·legi osonenc, Rogeli Montoliu.
D'altra banda, denuncien que encara hi ha judicis que s'estan programant a Manresa i no a Vic. Estan recollint informació amb l'esperança que siguin "casos aïllats".
Des que el TSJC va ordenar finalitzar les vistes judicials al carrer Doctor Junyent de Vic, perquè eren unes instal·lacions que no reunien les condicions mínimes necessàries per desenvolupar-hi judicis i vistes i després de moltes queixes, ja han passat set anys. Durant tot aquest temps, els professionals de la justícia i els ciutadans osonencs s'han hagut de desplaçar fins a Manresa, on continuen havent-hi els tres penals -Vic continua sense tenir-ne un de propi-.
"Tots ens havíem de desplaçar a Manresa per celebrar els judicis penals d'assumptes succeïts al Partit Judicial de Vic i això, lògicament, comportava un enrenou de desplaçaments", subratlla el degà del Col·legi d'Advocats de Vic. Segons Montoliu, els més perjudicats eren aquells beneficiaris de la justícia gratuïta (amb advocats de servei) que no tenien vehicle i les combinacions amb el transport eren molt més complicades. Això feia, segons el degà, que s'acabessin suspenent vistes perquè, malgrat tenir-ho tot a punt, no havia pogut arribar un testimoni, per exemple. "Era un enrenou important".
Ara, en aquest nou local equipat des de la conselleria, el degà creu que s'ha fet un pas endavant per acostar la justícia al territori. És per això que no entenen com encara s'estan assenyalant judicis penals a Manresa. "Si tenim aquestes instal·lacions, aptes i dignes per acollir vistes de manera provisional, no té raó de ser que hàgim de continuar anant a Manresa en alguns casos", ha assenyalat. El degà ha explicat que demanaran perquè encara s'estan fent assenyalaments a Manresa i es treballarà perquè això no passi més.
Montoliu parla de local transitori a la Ronda Camprodon perquè l'objectiu final és Vic amb un Palau de Justícia. Es tracta d'una obra llargament reivindicada, ja que les instal·lacions de Justícia a Vic "han quedat més que amortitzades". De fet, ja hi ha un terreny proper a l'Arxiu Comarcal que serviria per ubicar-hi el futur Palau, amb unes obres que el mateix Departament ha xifrat en uns 25 milions d'euros. En aquests moments, l'Ajuntament està en tràmit per fer la cessió del solar. Amb tot, la qüestió del finançament és un extrem que falta concretar.
El nou Palau de Justícia, segons Montoliu, pel volum de casos que gestiona el Partit Judicial de Vic permetria acollir dos jutjats penals, però també un jutjat social que atengués qüestions de caràcter laboral o pensions, i que ara exigeixen tràmits a Granollers. "Cal un edifici judicial a l'alçada del segle XXI", ha afegit el degà.