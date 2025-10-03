Torelló pren mesures per desallotjar «legalment» els ocupes problemàtics del carrer Sant Josep

Tot i que fa temps que l'Ajuntament de Torelló té la vista posada en la problemàtica de les ocupacions d'habitatges del carrer Sant Josep, la filtració d'una trucada entre una veïna i un agent de la Policia Local, així com la protesta ciutadana a la sala de plens el passat dilluns, han posat el municipi -i el govern municipal- en el punt de mira.
Després dels fets succeïts a la sessió plenària a Can Parrella, l'equip de govern ha emès un comunicat on es detallen algunes de les accions que es duran a terme per mitigar la situació, entre les quals, la de declarar inhabitable l'edifici principal on s'allotgen alguns dels ocupes més problemàtics.
"La seguretat és una de les nostres prioritats des del primer dia"
En el comunicat, l'equip de govern remarca que són conscients "del malestar" de la ciutadania, una preocupació que comparteixen. Remarquen que "la seguretat és una de les nostres prioritats des del primer dia" i desgranen algunes de les mesures treballades fins al moment per garantir la bona convivència al municipi.
Entre altres, detallen que "hem treballat per tenir un cos de Policia Local ben estructurat i preparat, amb una organització que mai abans havia existit a Torelló". En aquesta línia, també s'han convocat cinc places d'agent "per reforçar el cos i donar resposta ràpida i efectiva"; s'instal·laran càmeres de seguretat a les entrades principals de la capital de la Vall del Ges "per detectar vehicles relacionats amb delictes"; i els Mossos d'Esquadra reforçaran el patrullatge a peu a la localitat.
En referència a les ocupacions d'habitatges, els representants municipals detallen que "s'ha treballat en un dispositiu d'intervenció per actuar-hi de manera contundent". Per això, s'ha iniciat el procés per declarar inhabitable l'edifici principal on viuen els ocupes més problemàtics amb l'objectiu de desallotjar-los "legalment".
"Ens trobem amb limitacions competencials i legals"
En el comunicat, l'equip de govern denuncia "limitacions competencials i legals" que no ho posen fàcil als ajuntaments a l'hora de donar resposta a les problemàtiques locals.
En aquest sentit, el govern municipal de Torelló, liderat per l'alcalde Marçal Ortuño, explica que fins ara "no hem pogut comptar amb el reforç dels Mossos d'Esquadra a peu de carrer", un suport que consideren "imprescindible" per afrontar "amb garanties" la situació.
També reclamen a les instàncies superiors que "impulsin els canvis necessaris perquè els municipis puguem donar resposta real" a problemàtiques que afecten municipis d'arreu del territori.
Rebuig a la "instrumentalització política"
Durant el ple de dilluns, l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, va denunciar que la tensió viscuda al principi de la sessió era fruit d'un "acte instrumentalitzat", en referència a la presència de representants de formacions polítiques sense representació al consistori, com Aliança Catalana i el Partit Popular, mentre que els veïns del carrer Sant Josep van voler-se desvincular de qualsevol partit polític.
En aquesta línia, l'equip de govern continua manifestant el seu rebuig a "la instrumentalització de la demanada ciutadana que han fet alguns partits sense representació municipal que, de manera interessada, han volgut treure rèdit de la situació".