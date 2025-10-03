12 detinguts a Vic per simular parelles de fet per regularitzar la situació de persones sense papers

La Policia Nacional ha detingut 12 persones a Vic implicades en la simulació de parelles de fet amb documentació falsa per regularitzar la situació de persones sense papers.
En concret, simulaven una relació de parentesc entre un ciutadà espanyol i un ciutadà estranger en situació irregular amb l'objectiu que aquest aconseguís el permís de residència per ser familiar d'un ciutadà de la UE o per circumstàncies excepcionals d'arrelament familiar.
La investigació va començar el novembre del 2024, després que saltessin les alarmes en coincidir sempre la direcció on suposadament vivien. La direcció era una cafeteria de la rambla del Passeig.
A partir d'aquí, la investigació va constatar que els volants d'empadronament que s'havien aportat a l'expedient de sol·licitud de permís de residència eren falsos. Era la manera que tenien per acreditar la suposada convivència en parella.
En altres casos, la parella no s'arribava a inscriure al Registre de Parelles estables, tot i que així ho acreditaven amb certificats falsos a l'Oficina d'Estrangeria.
Entre els detinguts hi ha la persona que gestionava l'operació: els assessorava i els facilitava la documentació necessària per dur-ho a terme.
A més, cinc dels investigats havien aconseguit el permís de residència i la regularització de la seva situació, així com la paralització de qualsevol procés d'expulsió que pogués tenir obert.
Gràcies a la investigació, s'han extingit aquests permisos per haver-se aconseguit de forma fraudulenta.
Entre la documentació falsificada que s'ha comissat hi ha volants d'empadronament de l'Ajuntament de Vic, resolucions d'inscripció de parelles estables al registre competent i nòmines.