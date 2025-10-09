Eviten un possible intent d'ocupació d'un habitatge a Manlleu

La Policia Local de Manlleu ha evitat, aquesta passada nit, un possible intent d'ocupació d'un habitatge.
Segons narra en un vídeo publicat a les xarxes socials l'alcalde de la vila, Arnau Rovira, han estat els mateixos veïns els que han avisat a les autoritats.
Immediatament, s'ha activat una patrulla de la Policia Local, així com el Grup de Reforç d'Emergències i Proximitat (GREIP).
Un cop els cossos de seguretat han arribat davant de l'edifici on s'ha produït el possible intent d'ocupació, ja hi havia els propietaris de l'immoble i els diversos veïns "que s'han personat".
"L'actuació policial ha estat molt ràpida", explica la regidora de Seguretat de Manlleu, Lluïsa Bautista, detallant que, d'ençà que s'ha rebut la trucada a la comissaria fins que s'han activat les patrulles, nomès han passat cinc minuts.
Un cop a lloc, els agents han fet la inspecció del pis en qüestió i han constatat que no hi havia ningú a dins, narra Bautista, que agreix "la confiança" de la ciutadania i "la rapidesa" de la policia local.
"Estem contents perquè s'ha pogut evitar aquest possible intent d'ocupació i perquè el veïnat dormirà més tranquil", diu Arnau Rovira, afegint que "podem constatar que el sistema policial de Manlleu funciona". "Garantim la seguretat i el dret a la propietat privada", conclou el batlle.