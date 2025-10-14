Vic demana 25 milions d'euros del Pla de Barris per impulsar el sud i el nord-est de la ciutat

La reforma de la carretera de Roda, la rehabilitació d'habitatges o la recuperació de l'espai històric de les Cavallerisses -entre l'Atlàntida i les Adoberies- són algunes de les 28 actuacions de la proposta de l'Ajuntament de Vic per a la primera convocatòria del Pla de Barris 2025-2029 que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d'un conjunt de subvencions per a la millora urbana, ambiental i social dels barris i les viles catalanes considerades d'atenció especial. Per a optar-hi, les zones a on es vol actuar han de complir alguns requisits, com que la renda per càpita estigui per sota la mitjana de Catalunya, que presentin dèficits d'equipaments o serveis, o problemes d'habitatge, entre altres.
En cinc anys s'hi destinaran 1.600 milions d'euros, dels quals 1.000 els aportarà la Generalitat i, la resta, els mateixos ajuntaments. El programa suposarà una inversió en 120 projectes de transformació física, transició energètica i acció socioeconòmica en diversos pobles i ciutats catalanes amb la finalitat de reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida de la ciutadania i garantir l'accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne.
L'Ajuntament de Vic ha presentat la seva candidatura per optar a la convocatòria del Pla de Barris, una proposta "de màxims" amb un pressupost de 25 milions d'euros -el màxim al qual es pot optar, el 60% dels quals serien finançats per la Generalitat i el 40% pel mateix consistori-.
El projecte pensat per l'ens vigatà té un àmbit d'actuació que afecta vuit barris de la ciutat -el Remei, l'Estadi, el barri d'Osona, la Serra-de-senferm, Santa Anna, l'Horta Vermella, La Calla, el barri dels Caputxins i part del de Sant Pere-, encara que es tracta d'un programa "perquè tota la ciutat avanci de forma compacta" i a la mateixa velocitat, explica l'alcalde de Vic, Albert Castells.
La proposta elaborada pel govern de Vic -format per Junts i Ara Vic- compta amb el suport del PSC i se sustenta en la planificació de la ciutat per als pròxims anys recollida en altres documents com el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l'Agenda Urbana o el Pla d'Actuació Municipal (PAM).
28 actuacions en vuit barris de la ciutat
El Pla de Barris presentat per l'Ajuntament de Vic proposa 28 intervencions de transformació física, transició energètica i acció socioeconòmica dels vuit barris de la ciutat que concentren les rendes més baixes.
En l'àmbit de les infraestructures, en destaca la reforma i modernització de la carretera de Roda, el desdoblament de l'avinguda Països Catalans entre els carrers Narcís de Monturiol i Prat d'en Galliners o la reurbanització de l'eix que formen els carrers Soledat, Pare Huix i Mare de Déu de Lorda.
La proposta de l'Ajuntament de Vic inclou dotar d'una nova personalitat la zona dels habitatges Montseny -al barri del Remei- amb l'ampliació del Centre Cívic o la creació d'una nova zona verda. En aquesta línia, també s'aposta per enllaçar-los al sector de Can Garrofa, que es convertirà en un "pol de referència" amb el trasllat dels diferents serveis territorials que la Generalitat té a la capital d'Osona.
La voluntat del consistori vigatà també és la de transformar el barri dels Caputxins, a on es vol ubicar un centre integrat de Formació Professional i comunitària. Per a fer-ho possible, es proposa la rehabilitació de l'antiga Pavicsa. Al mateix temps, es pensa en un nou equipament cívic al voltant de Can Bauman, així com un nou espai verd.
També es dibuixa la recuperació i rehabilitació de l'històric espai de les Cavallerisses -entre l'Atlàntida i les Adoberies- perquè esdevingui un nou equipament musical i artístic al voltant de l'eix cultural del riu Mèder.
El Pla de Barris de Vic inclou diverses accions per la millora del parc d'habitatge de la ciutat. Preveu línies de subvenció per a la rehabilitació d'immobles, per a la instal·lació d'ascensors o per a la incorporació de sistemes fotovoltaics d'autoconsum.
L'objectiu, explica l'alcalde vigatà, és "pal·liar els dèficits" en les condicions d'habitabilitat, eficiència energètica o l'accessibilitat en domicilis dels diversos barris. Al mateix temps, es pretén mobilitzar el parc buit d'habitatge present a la ciutat, censat en uns 2.000 immobles.
Acció comunitària
Capítol a part per les propostes d'acció comunitària que presenta el Pla de Barris de l'Ajuntament de Vic, una ciutat que està experimentant un creixement demogràfic sostingut en el temps que ha portat a assolir els 50.000 habitants aquest 2025.
Amb la finalitat de reforçar la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de la ciutadania, el govern municipal inclou entre les 28 accions l'aprofundiment del model d'intervenció socioeducativa.
Tanmateix, es preveu l'impuls de programes d'acompanyament a les comunitats de veïns i la prevenció de la soledat no desitjada, o una cartografia amb perspectiva de gènere al barri dels Caputxins.
"Ens preocupen molts els barris i les seves necessitats", remarca Xavier Farrés, regidor de Ciutadania i Barris, tot afegint que les propostes estan alineades amb l'estratègia de ciutat.
El Pla de Barris de Vic compta amb el suport del grup municipal del PSC. El regidor socialista, Josep Pou, valora la predisposició de l'equip de govern d'escoltar propostes i creu que és un projecte "ambiciós" i "de ciutat": "És una actuació molt necessària".