Vic presenta la Xarxa de Cures

La regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic ha presentat la nova Xarxa de Cures, un espai col·laboratiu format per entitats socials, serveis de salut, la universitat i administracions públiques que té per objectiu agrupar i visibilitzar serveis i accions vinculades a l'àmbit de les cures. Al mateix temps, la iniciativa té la voluntat d'oferir suport a persones en situació de necessitat i promoure una cultura col·lectiva de cuidar i cuidar-se.
Amb periodicitat trimestral, la programació de la Xarxa de Cures es desplegarà durant tot el mes d'octubre amb activitats diverses. La iniciativa posa especial èmfasi en les persones en situació de dependència i les seves cuidadores; en les persones que viuen situacions de soledat no desitjada; les persones en procés de final de vida i dol; i en accions de sensibilització adreçades a tota la ciutadania.
La Xarxa de Cures està directament vinculada amb la Taula de Cures, que posa a la disposició de la ciutadania un equip de professionals per assessorar i acompanyar les persones cuidadores i les famílies. Actualment, en formen part ASHES, el Casal Claret, la Creu Roja, Càritas, la Càtedra UNESCO i Dones de la UVic, l'Associació TAPÍS, el CAP Remei i el CAP Nord, l'Oficina d'Igualtat, Benestar i Família, i l'Oficina d'Acollida i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic, sota la coordinació de la Comunalitat de Vic.
"Tenim la responsabilitat de cuidar-nos i l'administració ha de facilitar aquests espais d'acompanyament amb la complicitat de tots els agents socials i comunitaris", apunta la regidora de Benestar i Família, Núria Homs, que també destaca la importància de "dignificar la feina de les professionals de les cures i de la llar".
En aquesta línia, Homs manifesta que "cal un reconeixement social, però també que aquest es reflecteixi en els drets i les condicions laborals".