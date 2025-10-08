Vic vol posicionar-se com «la ciutat barroca de Catalunya»

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes d'octubre ha aprovat, per unanimitat, el nou Pla estratègic de Turisme 2025-2029, una guia on recolzar-se a l'hora de teixir la política turística de la ciutat pels pròxims anys, "un instrument de planificació i orientació", explica la regidora de Turisme de Vic, Anna Alemany.
L'anterior document, confeccionat abans de la pandèmia per l'anterior equip de govern, tenia una vigència de quatre anys, fins aquest 2025. Alemany, explica que ja fa un any que es treballa en la revisió del document. Finalment, se n'ha elaborat un de nou amb l'ajuda d'una consultoria externa i el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
"És un pla possibilista", destaca Alemany, i per aquest motiu, agrada al govern municipal. La regidora també detalla que s'ha consensuat amb la Taula de Turisme de Vic, un òrgan que encabeix els diferents agents del sector a la ciutat.
"Una ciutat per viure-hi i per viure-la"
El nou pla estratègic de Turisme apunta que Vic és un pol d'atracció turística important, una ciutat "per viure-hi i viure-la", i "alerta" de la previsió d'un creixement turístic "molt important" en els pròxims anys.
La regidora de Turisme detalla que, de moment, la capital d'Osona no té aquest "problema" i insisteix que "encara som a temps de decidir quin model de turisme volem".
En aquesta línia, Alemany remarca que és l'equip de govern qui definirà el model, i no a l'inversa "com ha passat en altres ciutats del país": "El pla consolida un turisme a la mesura de la ciutat, que posa el patrimoni al servei d'una experiència cultural i de convivència, alhora que enriqueix la vitalitat comercial, cultura i esportiva" del municipi.
Amb el nou document, l'Ajuntament s'anticipa al fenomen esmentat amb l'objectiu "de prevenir una possible superació de la capacitat de càrrega puntualment en alguns espais", un fet que podria comportar "una pèrdua d'autenticitat" o, fins i tot, "de la qualitat de vida dels vigatans i vigatanes".
En línies generals, el nou Pla estratègic estableix accions per preservar un tipus de turisme que s'adapti "als ritmes, valors i necessitats d'una ciutat amb identitat pròpia", insisteix Alemany.
Nous pols d'atracció turística
Actualment, un gran flux visitants es concentra al voltant de la plaça Major i el Mercat de Vic, convertint aquests espais en nous pols d'atracció turística juntament amb les rehabilitades Adoberies, el Museu d'Art Medieval de Vic o la Catedral de Sant Pere.
El nou pla també destaca la importància de l'experiència Vicpuntzero i l'illa de la Pietat. De fet, el document estableix aquesta zona com "el punt zero de la visita turística" a la ciutat i, entre altres accions, proposa el trasllat de l'Oficina de Turisme -actualment ubicada a la plaça del Pes- a la Casa Masferrer -molt a prop del Temple Romà- per "una millor gestió del patrimoni". Entre altres, també es proposa la instal·lació de nous punts d'informació a la plaça Major, a les Adoberies o al MEV.
Potenciar el barroc vigatà
El nou Pla estratègic de Turisme de Vic aposta per fer del barroc vigatà, un dels atractius turístics de la ciutat. En concret, el document planteja crear un relat complementari al de la ciutat medieval i posicionar la capital d'Osona com "la ciutat barroca de Catalunya", explica Anna Alemany. Sempre de la mà del patrimoni barroc de la comarca, amb Rupit i Pruit "com a màxim exponent".
També hi jugaria un paper important la figura del pintor i muralista Josep Maria Sert "com a icona de la ciutat" amb l'objectiu d'atraure més turisme internacional.
Vic té "un turisme cultural de qualitat, interessat en el nostre patrimoni, respectuós amb la ciutat i això ha de continuar sent així", remarca Alemany, que també de "ciutat dinàmica", en referència al comerç, l'artesania, un bon grapat de fires i mercats o l'activitat esportiva que es genera setmanalment.
Tanmateix, el pla parla "d'una estada autèntica" amb l'objectiu d'augmentar l'estada de dies a la ciutat, i també d'enfortir els vincles entre sector públic i privat, o d'introduir nous sistemes d'informació turística intel·ligents per regular el flux de visitants.
"Enllaça amb el model de ciutat que volem: activa, dinàmica, comercial, esportiva i amable, per viure-hi i viure-la, a la mesura humana, que preserva els valors que defineixen el nostre caràcter i manera de fer i de ser, allò que ens fa únics i ens diferencia d'altres ciutats i que configura amb orgull la identitat de Vic i de tots els vigatans i vigatanes", conclou Alemany.
El pla ha estat aprovat per unanimitat. Des de la CUP han volgut posar de manifest que, el nou document, no menciona aspectes relacionats amb la mobilitat. Per la seva banda, els comuns han dit que "el pla té grans atractius, però creiem que necessitem una política de dinamització turística molt més clara".
"Tenim una ciutat amb un gran atractiu, però hem d'intentar no perdre'l com ha passat en altres ciutats del país", conclou l'alcalde de Vic, Albert Castells.