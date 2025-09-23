23 de setembre de 2025

L'exposició «Bèsties» del MEV es transforma en un viatge immersiu que recorrerà diferents països

La nova temporada del Museu d'Art Medeival de Vic inclou una mostra d'instruments del cristianisme medieval que es complementarà amb un projecte comunitari d'investigació que interpel·la les diferents confessions religioses presents a la ciutat

Publicat el 23 de setembre de 2025 a les 13:42
Actualitzat el 23 de setembre de 2025 a les 13:45

Experiències immersives, noves exposicions o la restauració de peces úniques del romànic català -i europeu-. Així serà, a grans trets, la nova temporada 2025-2026 del MEV, el Museu d'Art Medieval de Vic, un espai d'interès nacional i internacional referent en l'art medieval de Catalunya.

Entre els grans projectes d'enguany, el MEV transforma l'exitosa exposició Bèsties. Els animals en l'art medieval -guardonada amb el premi de l'Associació de Museòlegs de Catalunya a la millor mostra de l'any i amb el Premi Sàpiens a la millor iniciativa de divulgació històrica- en un viatge immersiu que convida el públic a descobrir l'univers fascinant dels animals reals i imaginaris a l'edat mitjana, una experiència itinerant que es podrà veure primer a Barcelona i que recorrerà diferents països.

El MEV també estrenarà Instruments de l'ànima, una proposta amb doble vessant: d'una banda, l'exposició Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya Medieval, una mostra per ensenyar diferents objectes litúrgics de la cristiandat medieval; de l'altra, s'acompanya d'un projecte comunitari d'investigació per descobrir quins són els "instruments" presents avui a Vic a través de les diferents comunitats religioses i espirituals que conviuen a la ciutat.

  • Detall d'una de les peces que han format part de l`exposició «Bèsties. Els animals en l`art medieval» del MEV.

Entre les iniciatives del Museu d'Art Medieval de Vic pel nou curs també en destaca l'impuls de la conservació i la restauració del conjunt d'altar romànic de Sant Andreu de Sagàs (Berguedà) juntament amb el Museu de Solsona i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Es tracta d'un frontal i dos laterals que configuren una peça excepcional -i gairebé única- datada de la segona meitat del segle XII.

Aquest serà "un any de molt bona collita", apunta Oriol Picas, director del MEV, en referència a la nova temporada del museu presentada aquest dimarts.

Hi haurà ampliació.

