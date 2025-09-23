Experiències immersives, noves exposicions o la restauració de peces úniques del romànic català -i europeu-. Així serà, a grans trets, la nova temporada 2025-2026 del , un espai d'interès nacional i internacional MEV, el Museu d'Art Medieval de Vic referent en l' art medieval de Catalunya.
Entre els
grans projectes d'enguany, el MEV transforma l'exitosa exposició - Bèsties. Els animals en l'art medieval guardonada amb el premi de l'Associació de Museòlegs de Catalunya a la millor mostra de l'any i amb el Premi Sàpiens a la millor iniciativa de divulgació històrica- en un viatge immersiu que convida el públic a descobrir l'univers fascinant dels animals reals i imaginaris a l'edat mitjana, una experiència itinerant que es podrà veure primer a Barcelona i que recorrerà diferents països.
El MEV també estrenarà
, una proposta amb Instruments de l'ànima doble vessant: d'una banda, l' exposició , una mostra per ensenyar diferents Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya Medieval objectes litúrgics de la cristiandat medieval; de l'altra, s'acompanya d'un projecte comunitari d'investigació per descobrir quins són els "instruments" presents avui a Vic a través de les diferents comunitats religioses i espirituals que conviuen a la ciutat.
Detall d'una de les peces que han format part de l`exposició «Bèsties. Els animals en l`art medieval» del MEV.
Adrià Costa
Entre les iniciatives del Museu d'Art Medieval de Vic pel nou curs també en destaca l'impuls de la
conservació i la restauració del conjunt d'altar romànic de Sant Andreu de Sagàs (Berguedà) juntament amb el Museu de Solsona i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Es tracta d'un frontal i dos laterals que configuren una peça excepcional -i gairebé única- datada de la segona meitat del segle XII.
Aquest serà
"un any de molt bona collita", apunta Oriol Picas, director del MEV, en referència a la nova temporada del museu presentada aquest dimarts.
