El Festival Mans per la Justícia Global de Vic celebra la tercera edició aquest setembre

Vic celebra durant aquest mes de setembre la tercera edició del Festival Mans per la Justícia Global, un certamen coorganitzat per l'Ajuntament i el voluntariat de les entitats Casa Terra i Cooperació Osona-Sàhara.
El festival es consolida com un espai de trobada, reflexió i acció col·lectiva per construir una societat més justa, inclusiva i respectuosa amb les persones i el planeta.
Aquest 2025, el certamen aposta per la implicació de la comunitat local i la participació juvenil. El programa d'activitats compta amb la dinamització d'actes i tallers per part de Terra Fèrtil, Far Gàmbia o la Unió Excursionista de Vic.
Al mateix temps, també hi haurà actuacions de joves de la ciutat, com la presentació per part dels joves de 9aVic i Konecta de la cançó Sigues lliure; el concert de gòspel amb Cor de Gòspel de Ghana; o art mural dels artistes La Kanalla, Caneda Jrs, Ruth Bai i Calde.
El festival també oferirà paradetes de gastronomia marroquina a càrrec de La Mà Solidària i Casal Claret, que presentarà el projecte Dinem Plegades.
Jornada central
El Festival Mans per la Justícia Global de Vic inclou, aquest 2025, algunes novetats, com la del pròxim dissabte 27 de setembre, quan es desplegarà la cursa rogaine solidària Correm per Gaza, coorganitzada pel Centre Excursionista de Vic i les entitats impulsores del festival. La cursa tindrà lloc entre les 10:00 i les 13:00 hores del matí, amb inici i final a la Bassa dels Hermanos.
La prova està pensada per a totes les edats i serà per equips d'entre 2 i 5 persones que, amb un mapa d'orientació, hauran de trobar balises pel nucli municipal de Vic.
La recaptació de la cursa -i del festival- es destinarà a l'organització palestina The Sameer Project, que proveeix aliments i material de primera necessitat a la població de Gaza.
A més, a partir de les 12:00 hores hi haurà un concert-vermut amb els grups Arnau Espina i Avui, finalistes del VicSona.
A la tarda, a partir de les 16:00 hores, es desplegaran propostes per a tothom, entre les quals es podrà escoltar la història de Kayed Hammad, arribat de Gaza fa poques setmanes; o la taula de dones activistes, amb la participació de les osonenques Laura Arau i Ariadna Masmitjà. També hi participarà la poetessa Fàtima Saheb, que presentarà Mares migrants.
Entre les actuacions que es faran a la tarda del dissabte 27 de setembre hi haurà Natxó Tarrés, Selma Bruna i l'espectacle senegalès La Família Tambedou.