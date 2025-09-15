Tot el que has de saber del Mercat de Música Viva de Vic 2025

Setembre és sinònim de bona música amb l'arribada d'una nova edició del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), un dels festivals musicals més importants del país.
Aquest 2025, el certamen se celebra del 17 al 21 de setembre i, al llarg de cinc dies, s'han programat 73 concerts per a tots els públics i gustos musicals, a més de la secció per a professionals del sector o els artistes que formaran part de Músics al carrer i actuaran en diversos emplaçaments de la ciutat al llarg de cada jornada.
La 37a edició del MMVV arriba amb novetats importants, com que el festival creix en nombre de dies tot recuperant la programació del diumenge i, també, que s'incorporen nous escenaris. Uns canvis que venen propiciats per a la nova direcció artística del festival, liderada per Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol. Aquest canvi posa fi a 14 anys de treball del desaparegut Marc Lloret i Oriol Roca al capdavant del certamen.
El MMVV és un bon moment per descobrir nous artistes i redescobrir-ne d'altres més coneguts que presentaran nous treballs a la capital d'Osona. Però... Quants escenaris hi ha? I els concerts? Són gratuïts o de pagament? Quins artistes venen enguany?
A continuació, la resposta a aquestes i a altres preguntes en un guia útil per a viure una experiència 360 al Mercat de Música Viva de Vic 2025.
Quants escenaris hi ha i a on estan ubicats?
La 37a edició del MMVV compta amb nou escenaris repartits per tota la ciutat, alguns dels quals a l'aire lliure i, d'altres, en equipaments i locals culturals.
D'aquests, n'hi ha dos que s'estrenen enguany: un a l'església dels Dolors -substituirà la Sala 3 de l'Atlàntida-, que acollirà showcases eclèctics per oferir un entorn "singular" i "íntim" oferint propostes de petit format "que sovint queden als marges de la programació habitual"; i l'altre a la plaça de la Catedral, un espai que esdevindrà part del MMVV Pro Catalan Arts i oferirà programació gratuïta.
A continuació, mostrem els diferents escenaris del MMVV 2025 i, clicant l'enllaç, podràs veure'n la ubicació directament a Google Maps.
Programació de concerts: dies, hores, localització i cost
La 37a edició del MMVV ofereix la programació d'una setantena d'actuacions musicals -en concret, 73 concerts-, algunes enfocades al públic general i, d'altres, pels professionals del sector.
D'una banda, s'aposta per propostes més íntimes i, al mateix temps, per a les actuacions de gran format en els escenaris més típics i emblemàtics del festival. Enguany, el cartell inclou artistes i grups com Mazoni, La Ludwing Band, Sidonie o Maria Arnal.
Al mateix temps, també s'aposta per la nova escena musical en català: el 50% de les propostes seran nacionals, un 25% estatals i un 25% d'internacionals.
A continuació, tota la programació del Mercat de Música Viva de Vic 2025, a on s'especifica els dies, hores, localització i si el concert és gratuït o és necessària l'obtenció d'entrades.
Els carrers de Vic, a ritme de música
Un dels trets diferencials del Mercat de Música Viva de Vic és que, a més de la programació oficial als grans escenaris que formen part del festival, tots els racons de la ciutat prenen vida a ritme de Músics al carrer.
D'aquesta manera, places i carrers de la capital d'Osona es converteixen en si mateixos en escenaris d'artistes i bandes que volen donar a conèixer al públic els seus treballs. A continuació, tota la programació de Músic al carrer, on s'especifica els dies, hores i les localitzacions.
Activitats a Vic durant el MMVV
A més de la música, el MMVV ofereix mostres culturals de tota mena durant els dies del festival, com exposicions fotogràfiques o la fira del disc. A continuació, totes les activitats complementàries.
Informació pràctica
El Mercat de Música Viva de Vic disposa d'aplicació per a dispositius mòbils pròpia disponible pels sistemes operatius iOS i Android. Aquesta és una bona eina per estar al corrent de tota la programació que ofereix el festival a temps real.
A més, en aquest enllaç trobareu informació sobre com arribar a Vic, restaurants, pàrquing o allotjaments a la ciutat.