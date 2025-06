Del 17 al 21 de setembre arriba un nou Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), una 37a edició renovada que estrena direcció artística i presenta novetats importants.

En total s'han programat 73 concerts, un cartell que inclou artistes i grups com Mazoni, La Ludwing Band, Sidonie o Maria Arnal. Enguany també s'aposta per la nova escena musical en català: el 50% de les propostes seran nacionals, un 25% estatals i un 25% d'internacionals.

La nova direcció artística de l'esdeveniment -formada per Joan Rial, Jordi Casadesús i Rúben Pujol- ha teixit una programació "atractiva, ambiciosa, innovadora i conscient amb el talent local" que incorpora tres nous escenaris -l'església dels Dolors, la de la Pietat i la plaça de la Catedral- i aposta, també, per recuperar el concert de tancament del diumenge a la plaça Major, que anirà a càrrec de Mishima.

El MMVV 2025 acollirà un total de 38 estrenes de disc, gira, directe o projecte, i presentarà sis coproduccions amb altres institucions o festivals. Al mateix temps, recollint el treball fet per l'anterior direcció artística en les darreres edicions, la programació internacional girarà entorn de Portugal, França i Itàlia.

"Hem crescut amb el Mercat, hi hem tocat i hi hem treballat, la vinculació emocional és molta i hem encarat aquest any amb il·lusió" explica Joan Rial.

Hi haurà ampliació.