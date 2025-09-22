Aquest diumenge s'ha tancat la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Des de l'organització en fan un balanç "molt positiu" i detallen que, enguany, la ciutat ha rebut un total de 156.000 persones durant els cinc dies de festival. Aquesta xifra supera amb escreix la de l'any anterior, que se situava en 120.000 visitants.
El perfil mitjà del visitant d'enguany ha estat de 37 anys i amb una presència equilibrada entre dones (45%) i homes (48%).
El 30% dels assistents al MMVV han vingut de la província de Barcelona, el 25% de Vic, el 21% de la resta de la comarca d'Osona, el 10% de Girona, un 6% de la resta de l'Estat espanyol i un 3% d'àmbit internacional.
Segons enquestes realitzades durant l'edició 2025, la valoració global del Mercat de Música Viva de Vic és molt bona: el 91% dels participants afirmen que hi tornaran i la nota que rep el festival és de 8,54 sobre 10.
Al mateix temps, l'índex de recomanació és excel·lent (53), amb un 57% dels enquestats disposats a recomanar el MMVV amb una puntuació de 9 o 10.
Entre els aspectes a millorar, els enquestats destaquen els aparcaments i la senyalització.
Aires nous
La 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic ha estat especial, també, perquè ha estrenat nova direcció artística. Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol s'han posat al capdavant de l'esdeveniment apostant per aires de canvi.
Entre altres, s'ha recuperat el diumenge com a dia de la colenda del festival i s'han incorporat nous escenaris que han resultat ser tot un èxit.
Des de l'organització apunten que les sensacions han estat "molt bones" durant els cinc dies de festival, durant els quals s'ha ofert més de 70 concerts repartits per tota la ciutat.
Aquest 2025 s'han acreditat més de 1.200 professionals, un 39% dels quals han participat per primera vegada al MMVV.
La majoria venen de Catalunya (el 72%), però també han augmentat el nombre de professionals vinguts de l'Estat (el 18%) i de l'àmbit internacional (el 10%).