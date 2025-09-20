Música amb consciència de classe

Més enllà dels grans concerts, el Mercat de Música Viva de Vic és un espai perfecte per descobrir grups, artistes i produccions que no deixen indiferent a qui fa l'exercici d'obrir la ment (i l'oïda).
Això és, en part, el que li ha passat aquest divendres al vespre a desenes de persones que, sense saber massa que passaria, s'han atrevit a entrar a l'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida de Vic per gaudir de la producció Durruti T'estimo, un musical que recórrer la vida de Bonaventura Durruti (1896-1936), militant anarquista i figura clau de la lluita obrera del segle XX, entre el final de la monarquia, la República i la Guerra Civil. I també de la seva companya, Mimi Morin.
El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez firmen un espectacle -en tots els sentits- divertit, inspirador, a voltes eclèctic, orquestrat per músics amb molt de talent, sorollós, reivindicatiu i amb consciència de classe.
El musical és una oda a la intensa vida de Durruti, marcada per la mobilització sindical, la militància a la CNT o la participació amb el grup anarquista d'acció directe Los Solidarios durant la dictadura de Primo de Rivera.
Un projecte poc convencional, que no deixa indiferent a ningú, però que encara necessita una mica més de xup-xup. En tot cas, fa gaudir a l'espectador.
Música, missatge i escena prometedora que fa que l'espectador surti engrescat i pensant... Afiliat!