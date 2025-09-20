20 de setembre de 2025

CRÒNICA

Música amb consciència de classe

La companyia Les Solidàries presenta al Mercat de Música Viva de Vic 'Durruti T'estimo', un musical que reivindica la figura de Bonaventura Durruti, figura clau de la lluita obrera del segle XX

  • L'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida de Vic plena de gom a gom per veure «Durruti T'estimo». -

Publicat el 20 de setembre de 2025 a les 21:03
Actualitzat el 20 de setembre de 2025 a les 21:06

Més enllà dels grans concerts, el Mercat de Música Viva de Vic és un espai perfecte per descobrir grups, artistes i produccions que no deixen indiferent a qui fa l'exercici d'obrir la ment (i l'oïda).

Això és, en part, el que li ha passat aquest divendres al vespre a desenes de persones que, sense saber massa que passaria, s'han atrevit a entrar a l'Auditori Joaquim Maideu de l'Atlàntida de Vic per gaudir de la producció Durruti T'estimo, un musical que recórrer la vida de Bonaventura Durruti (1896-1936), militant anarquista i figura clau de la lluita obrera del segle XX, entre el final de la monarquia, la República i la Guerra Civil. I també de la seva companya, Mimi Morin.

El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez firmen un espectacle -en tots els sentits- divertit, inspirador, a voltes eclèctic, orquestrat per músics amb molt de talent, sorollós, reivindicatiu i amb consciència de classe.

El musical és una oda a la intensa vida de Durruti, marcada per la mobilització sindical, la militància a la CNT o la participació amb el grup anarquista d'acció directe Los Solidarios durant la dictadura de Primo de Rivera.

Un projecte poc convencional, que no deixa indiferent a ningú, però que encara necessita una mica més de xup-xup. En tot cas, fa gaudir a l'espectador.

Música, missatge i escena prometedora que fa que l'espectador surti engrescat i pensant... Afiliat!

