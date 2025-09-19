Un 39% dels professionals acreditats al Mercat de Música Viva de Vic hi participen per primera vegada

Encara és aviat per valorar l'impacte real de la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge oferirà més de 70 concerts repartits pels diferents escenaris de la ciutat.
Amb tot, les sensacions dels dos primers dies de la fira -enfocats molt més al sector professional- són "molt bones". Així ho ha explicat la nova direcció artística del MMVV aquest divendres al matí, posant sobre la taula algunes dades rellevants que confirmen el bon estat de salut del festival i, sobretot, de la fira professional.
Enguany, s'han acreditat més de 1.200 professionals -una xifra similar a les passades edicions-, un 39% dels quals han participat per primera vegada al Mercat de Música Viva de Vic. La majoria continuen arribant de Catalunya (el 72%), però aquest 2025, també ha augmentat el nombre de professionals vinguts de l'Estat Espanyol (el 18%) i de l'àmbit internacional (el 10% dels acreditats, vinguts de 18 països diferents).
Aquestes xifres, insisteixen des de l'organització, reafirmen l'esdeveniment com a una cita imprescindible pels agents del sector musical que, a Vic, tenen l'oportunitat de descobrir -i redescobrir- artistes i grups en un ambient "mol més proper". De fet, els professionals destaquen "la mida del festival", que els ha permès fer un treball de camp "més acurat i actiu".
Entre les activitats que s'han estrenat en aquesta 37a edició amb una gran acollida hi ha els Brindis, un espai destinat al contacte entre professionals del sector.
"Estem molt orgullosos de la feina que s'està fent", destaca Joan Rial, qui enguany s'estrena en la direcció del MMVV al costat de Jordi Casadesús i Rubèn Pujol.
Un MMVV amb aires de renovació
Amb una gran capacitat de convocatòria, any rere any el Mercat de Música de Vic es converteix en epicentre musical i cultural del país i del sud d'Europa. Ho demostren les xifres d'assistència d'enguany, que revelen que un 39% dels professionals acreditats no havien vingut mai a la fira.
I no era un repte fàcil, ja que aquesta 37a edició ha estat marcada pel canvi en la direcció artística, que ha aportat nous aires al MMVV introduint diverses novetats, com per exemple, la posada a punt de nous escenaris o la recuperació del diumenge com a cloenda del festival.
Aquest 2025 també hi haurà més concerts que mai -un total de 72- que, amb l'arribada del cap de setmana, s'expandeixen per tota la ciutat amb propostes gratuïtes obertes al públic general.
Sense anar més lluny, aquest divendres s'ha apostat per un cartell "molt potent" amb grans noms de l'escena catalana o grups vinculats als moviments feministes i LGTBIQ+.
"Les sensacions dels primers dies són molt bones", apunta Bet Piella, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic. "Es nota una espurna nova, es respira un aire diferent", afegeix.
Per Piella, tot plegat "és fruit del treball, la creativitat i les noves maneres de fer" i destaca que s'està fent "amb el mateix pressupost que les edicions passades".
L'any 2024, el MMVV va generar un volum de negoci de 13 milions d'euros.