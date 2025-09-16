El MMVV arrenca la 37a edició amb nova direcció artística

Aquest dimecres arrenca la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). Entre les novetats d'enguany hi ha que el certamen s'allargarà fins diumenge, s'incorporen dos nous espais i és l'estrena de la nova direcció artística formada pels vigatans Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol.
La nova etapa del MMVV s'enceta amb una programació innovadora que combina el talent jove i introdueix artistes emergents que canvien la manera d'entendre la indústria musical. Al llarg de cinc dies, es programaran 73 actuacions, la meitat de les propostes fetes per artistes catalans, un 25% d'arreu de l'Estat i un 25% d'internacionals.
El nou trio osonenc que comandarà la fira pels anys vinents s'ha fixat per objectiu convertir el Mercat de Música Viva de Vic en una fira "clau" pel mercat sud-europeu que doni resposta a les necessitats del sector.
En una entrevista amb l'ACN, Jordi Casadesús ha explicat que la fira manté el format que s'havia fet els últims anys i que enguany recuperen els concerts fins diumenge: "Hem intentat obrir molt les mires en l'àmbit d'escenaris, que cada grup tingui el seu context necessari per poder ser valorat i programat per professionals".
En aquest sentit, Rubèn Pujol ha explicat que un dels esforços és que els artistes puguin expressar les seves propostes "amb la màxima qualitat" i en l'entorn "més adequat".
"Demanarem una mica més d'implicació dels professionals perquè facin petites excursions a la ciutat per anar a veure un concert en un entorn privilegiat com pot ser l'Església dels Dolors o amb el nou escenari de la plaça de la Catedral, possiblement més informal, propostes potser més underground o més festives", ha concretat Pujol.
Casadesús ha explicat que volen que el mercat sigui "actual, inclusiu i sostenible" i que les propostes que s'hi poden veure no siguin només de grans festivals. "Afegir empreses que no hagin estat interpel·lades anteriorment en el mercat. Que el talent jove sigui un punt inspirador i un atractiu en el sentit de descobrir bandes", ha detallat.
L'objectiu dels tres directors, doncs, és crear un mercat actual "que sigui viu, que pugui anar-se adaptant i mostri la riquesa del que és el sector musical, amb noves tecnologies, amb distribució digital, amb productors". Esperen que l'oferta que s'hi oferirà interpel·li tota la societat, els professionals del mercat i els futurs artistes que segurament ompliran els escenaris del nostre país i de fora.
Per la nova direcció artística, el repte és que el mercat esdevingui una fira "clau" del mercat sud-europeu. Per assolir aquests objectius, han explicat que és important que les sinergies que s'impulsen des de la fira "funcionin", que la gent es cregui el territori i que es perdi la "por" a travessar els Pirineus. "Creure'ns una mica més la nostra pròpia identitat, també en la indústria catalana i en el sentit més estricte de la paraula musicalment", han dit.
La 37a edició
El cartell de la 37a edició inclou noms com Maria Arnal, Mazoni, Jay-Jay Johanson, Getdown Services o La Ludwig Band. Enguany s'incorporen nous escenaris: les esglésies dels Dolors i la Pietat i la plaça de la Catedral. I es recupera el concert de tancament de diumenge a la plaça Major que anirà a càrrec de Mishima.
Amb la idea d'acostar la cultura al públic i a la ciutat, s'incorporen nous espais: a la plaça de la Catedral es podran escoltar propostes com Irieix, Getdown Services, Brama, Biznaga i Yawners, entre d'altres. La plaça de la Catedral també acollirà els mítics Brighton 64, que presentaran en primícia el seu nou disc Se Traspasa i, a la vegada, donaran el tret de sortida a la seva gira de comiat.
A l'Església dels Dolors actuarà Amanda Mur, Bluem -artista sarda resident a Londres-, Verde Prato & Claraguilar o Óskar Gudjonsson & Magnús Jóhann -duet de piano i saxo arribat d'Islàndia-, entre d'altres.
I l'església de la Pietat acollirà res_, l'estrena d'un nou projecte coproduït amb el Festival Mira entre l'escriptura i l'experimentació sonora. Ho faran acompanyats de la Coral Canigó.