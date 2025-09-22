Mishima tanca el Mercat de Música Viva de Vic amb un concert a la plaça Major

Mishima ha posat el punt final, aquest diumenge, a la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV).
Amb el permís de la pluja, que va donar treva durant l'actuació, el grup barceloní trepitjava l'escenari de la plaça Major, el més emblemàtic.
El concert també a ser un homenatge al desaparegut Marc Lloret, integrant de Mishima i director del MMVV des del 2010. "En realitat, tots els concerts que fem de Mishima són homenatges al Marc, perquè estan plens d'arranjaments seus", explicava David Carabén abans de començar un concert que els feia "molta il·lusió".
Abans de començar el concert, Carabén explicava que feia molts anys que no tocaven al Mercat de Música Viva de Vic, precisament perquè Marc Lloret n'era el director. "Era un escenari que ens faltava per pujar i ens fa molta il·lusió fer-ho", destacava Carabén.
En aquest sentit, el música detallava que, en el repertori, incloïen algun tema que feia anys que no tocaven, però que els arranjaments de Lloret hi tenien un "pes específic". També la versió de DtMF de Bad Bunny dedicada a Marc Lloret que van estrenar durant La nit de les roses.
El concert de Mishima d'aquest diumenge al vespre ha posat punt final a la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic que, enguany, ha estrenat nova direcció artística formada per Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol. Rial ha fet una valoració molt positiva del certamen assegurant que "tot ha funcionat molt bé" en el marc d'una edició que ha aplegat unes 146.000 persones.