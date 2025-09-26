Paisatges de postal d'Osona i el Lluçanès: comença la tardor

La temporada de tardor ha arribat, oficialment, aquest dilluns 22 de setembre. D'aquesta manera, deixem enrere un estiu càlid i plujós.
I arriba la tardor, aquella època de l'any de tons ataronjats i paisatges que són un espectacle per la vista. La temporada ha començat amb una davallada important de les temperatures i els termòmetres han registrat valors més propis de finals d'octubre.
Amb tot, els experts del temps assenyalen que, la tardor 2025, serà més càlida que de costum, amb albades més fresques i migdies agradables.
Els primers fruits d'aquesta època de l'any ja comencen a treure el cap i molts caçadors de bolets ja s'han aventurat bosc endins els darrers dies. Aviat també veurem les primeres castanyes -encara verdes- i, d'aquí a unes setmanes, les fulles dels arbres començaran a canviar de color.
Setembre és un mes d'impàs. Ho sap bé el fotògraf osonenc Emili Vilamala, que amb el seu objectiu ha captat la transició de les estacions en el darrer mes. Albades rogents, cels de pluja, boirines, estols de cigonyes en plena ruta migratòria cap al sud o el Mercat de Música Viva de Vic.
A continuació, una bonica galeria d'imatges farcida de paisatges de postal d'aquest setembre a Osona i el Lluçanès