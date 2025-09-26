26 de setembre de 2025

Paisatges de postal d'Osona i el Lluçanès: comença la tardor

La temporada comença amb una davallada important de les temperatures, albades rogents, cels de pluja, boirines i estols de cigonyes en plena ruta migratòria cap al sud

  • Estols de cigonyes descansen a Vic abans de continuar el seu viatge cap al sud. -

Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 10:23

La temporada de tardor ha arribat, oficialment, aquest dilluns 22 de setembre. D'aquesta manera, deixem enrere un estiu càlid i plujós.

I arriba la tardor, aquella època de l'any de tons ataronjats i paisatges que són un espectacle per la vista. La temporada ha començat amb una davallada important de les temperatures i els termòmetres han registrat valors més propis de finals d'octubre.

Amb tot, els experts del temps assenyalen que, la tardor 2025, serà més càlida que de costum, amb albades més fresques i migdies agradables.

Els primers fruits d'aquesta època de l'any ja comencen a treure el cap i molts caçadors de bolets ja s'han aventurat bosc endins els darrers dies. Aviat també veurem les primeres castanyes -encara verdes- i, d'aquí a unes setmanes, les fulles dels arbres començaran a canviar de color.

Setembre és un mes d'impàs. Ho sap bé el fotògraf osonenc Emili Vilamala, que amb el seu objectiu ha captat la transició de les estacions en el darrer mes. Albades rogents, cels de pluja, boirinesestols de cigonyes en plena ruta migratòria cap al sud o el Mercat de Música Viva de Vic.

A continuació, una bonica galeria d'imatges farcida de paisatges de postal d'aquest setembre a Osona i el Lluçanès

  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: el riu Mèder al seu pas per les Adoberies de Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: la tempesta s`acosta a la ciutat de Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: boirines al pantà de Sau.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: nit de lluna plena a Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: concert de Sidonie al Mercat de Música Viva de Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: concert de Música Viva de Vic a la plaça de la Catedral.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: albada entre núvols a Sant Bartomeu del Grau.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: una cigonya al seu pas per Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: fauna i flora en els primers compassos de tardor.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: mar de boira des de Sant Bartomeu del Grau.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: els llamps avisen de l`arribada de la tempesta a Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: primera albada de la tardor captada des de Vic.
  • Setembre 2025 a Osona i el Lluçanès: posta de sol a Vic.

