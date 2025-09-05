Paisatges de postal d'Osona i el Lluçanès: s'acaba un estiu calorós i plujós

Si bé l'estiu astronòmic finalitza oficialment el 22 de setembre, el 31 d'agost va finalitzar el que s'anomena estiu climàtic. Els mesos de més calor i bon temps d'enguany han estat plens de dies d'altes temperatures, alguna nit de maldormir i, també, de jornades plujoses.
La temporada estiuenca 2025 va arrencar amb els termòmetres disparats. De fet, tal com va confirmar el Meteocat, hem patit el juny més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya.
Un altre capítol de l'estiu d'enguany es va escriure al juliol: si bé aquest es caracteritza per ser un mes tradicionalment calorós i on prolifera el bon temps, aquest any ha estat passat per aigua. En aquesta ocasió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que ha estat el juliol més plujós del darrer segle, també a Osona i el Lluçanès.
L'agost ha estat un mes de temperatures altes, dies xafogosos i més d'una nit de descans complicat a causa de la calor.
Sigui com sigui, l'estiu és aquella època de l'any que recordem pels bons moments a l'aire lliure i pels bonics paisatges de postal que juny, juliol i agost -i part del setembre- deixen a casa nostra.
El fotògraf osonenc Emili Vilamala els ha captat amb la seva màgica lent. A continuació, una selecció d'imatges de la temporada a Osona i el Lluçanès.