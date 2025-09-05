05 de setembre de 2025

Societat

Paisatges de postal d'Osona i el Lluçanès: s'acaba un estiu calorós i plujós

L'estiu climàtic ja s'ha acabat i, amb ell, una temporada d'altes temperatures, però també de dies plujosos i alguna nit difícil per dormir

  • Estiu a Osona i el Lluçanès: cabretes al cel a Gurb, agost del 2025. -

Publicat el 05 de setembre de 2025 a les 10:00

Si bé l'estiu astronòmic finalitza oficialment el 22 de setembre, el 31 d'agost va finalitzar el que s'anomena estiu climàtic. Els mesos de més calor i bon temps d'enguany han estat plens de dies d'altes temperatures, alguna nit de maldormir i, també, de jornades plujoses.

La temporada estiuenca 2025 va arrencar amb els termòmetres disparats. De fet, tal com va confirmar el Meteocat, hem patit el juny més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya.

Un altre capítol de l'estiu d'enguany es va escriure al juliol: si bé aquest es caracteritza per ser un mes tradicionalment calorós i on prolifera el bon temps, aquest any ha estat passat per aigua. En aquesta ocasió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que ha estat el juliol més plujós del darrer segle, també a Osona i el Lluçanès.

L'agost ha estat un mes de temperatures altes, dies xafogosos i més d'una nit de descans complicat a causa de la calor.

Sigui com sigui, l'estiu és aquella època de l'any que recordem pels bons moments a l'aire lliure i pels bonics paisatges de postal que juny, juliol i agost -i part del setembre- deixen a casa nostra.

El fotògraf osonenc Emili Vilamala els ha captat amb la seva màgica lent. A continuació, una selecció d'imatges de la temporada a Osona i el Lluçanès.

  • Estiu a Osona i el Lluçanès: albada a les Masies de Voltregà, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: un tren de l`R3 passant per Gurb durant una albada d`agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: albada a Vic, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: cel de pluja captat des de Gurb, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: cel de pluja captat des de Vic, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: les cigonyes han fet nit a Vic, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: castell de focs de la Festa Major de Sant Bartomeu del Grau, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: mar de boira al Santuari dels Munts, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: estels i via làctia des del meandre de Sant Pere de Casserres, agost del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: la Catedral de Vic amb núvols amenaçadors de fons, setembre del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: campanar del pantà de Sau, setembre del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: plaça Major de Vic, setembre del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: tempesta elèctrica captada des de Vic, setembre del 2025.
  • Estiu a Osona i el Lluçanès: cabretes al cel a Gurb, agost del 2025.

