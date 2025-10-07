El ple de Vic ha rebutjat penjar la bandera palestina al balcó de l'Ajuntament, un dels punts de la moció conjunta presentada pels grups municipals d'ERC, la CUP, el PSC i Vic En Comú Podem en el marc de la sessió plenària corresponent al mes d'octubre, celebrada aquest dilluns. "És la demostració més clara de la solidaritat del consistori i la societat vigatana", ha remarcat el portaveu dels Comuns a la capital d'Osona, Arnau Martí.
Entre altres punts, el text subscrit per les quatre formacions també condemna l'assalt en aigües internacionals de la Global Sumud Flotilla i l'arrest dels prop de 500 activistes provinents de 46 estats diferents que viatjaven a bord de la missió humanitària.
La moció exigeix "l'alliberament immediat i incondicional de totes les persones retingudes" i insta a l'Estat espanyol i al Govern de la Generalitat "a emprendre les accions necessàries per garantir-ne la llibertat i el retorn segur".
Precisament aquest dilluns al vespre han aterrat a l'aeroport del Prat de Barcelona 26 activistes espanyols deportats per Israel, entre els quals hi ha la manlleuenca Ariadna Masmitjà. "Han posat el seu cos per defensar la dignitat del poble palestí", manifestava el regidor de Vic En Comú Podem, Arnau Martí.
Al mateix temps, el text proposat per ERC, CUP, PSC i Comuns reitera "el rebuig ferm a les constants violacions del dret internacional humanitari per part de l'Estat d'Israel", així com de "la massacre sostinguda contra la població civil palestina, qualificada per l'ONU i altres instàncies internacionals com a genocidi".
L'oposició també ha demanat al govern municipal que s'adhereixi a les concentracions de suport al poble palestí. Precisament durant la mobilització en suport a la Flotilla del passat dijous, diversos regidors i regidores de Vic van demanar a l'alcalde que penges la bandera de Palestina al balcó de l'Ajuntament, una acció que es va negar.
Negativa de l'equip de govern
La moció presentada per ERC, CUP, PSC i Vic En Comú Podem quedava desestimada amb els vots en contra de l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic- i dels dos regidors de Som Identitaris.
Tot i compartir alguns punts de la moció, Ara Vic ha rebutjava el text i la regidora de Cooperació, Elisenda Carrera, ha argumentat que "en el món hi ha molts conflictes que estan passant desapercebuts" i "tots haurien de ser denunciats i condemnats".
"Defensem que s'acabi la violència a Gaza", però "una cosa és condemnar els actes violents i l'altra és travessar la línia de l'odi i donar per cert, sense cap mena de dubte, el discurs de Hamàs", ha manifestat Carrera durant el ple.
"Condemna ferma a la violència a la Franja de Gaza contra la població palestina", ha dit Anna Alemany, regidora de Junts, grup que ha votat en contra de la moció.
També mostren el seu suport als membres de la Flotilla i defensen un "alto el foc permetent" i que "les negociacions de pau avancin cap a la solució dels dos estats, per la pau, els drets humans i la fi del genocidi".
"No volem entrar en guerres de banderes", ha reiterat Alemany, tot recordant que, per exemple, tampoc s'ha penjat mai la d'Ucraïna o de qualsevol dels conflictes bèl·lics actuals: "Menys postureig, més solidaritat i menys partidismes", ha etzibat la regidora de Junts.
"Ha passat el temps de posar-se de perfil"
"Volem que aquest ajuntament es posicioni", han dit des d'ERC, i han recordat que "el govern de Netanyahu ha convertit Palestina en un infern aïllat del món i està convertint Israel en un forat negre dels drets humans".
"Ens dol que no es doni suport a una moció com aquesta només per no voler penjar la bandera palestina al balcó de l'Ajuntament", han apuntat des de la CUP: "Sestà perpetrant un genocidi davant dels nostres ulls i com a representants polítics tenim el deure de fer un pas cap al costat correcte de la història".
"Si no tira endavant la moció, hi sortirem perdent tots", han afegit des del PSC, mentre que els Comuns han recordat que "sistemàticament hi ha concentracions de suport al poble palestí i una bona part de la població de Vic hi assisteix".
Arnau Martí insisteix que la bandera palestina "és un símbol que aquest ajuntament està al costat de les persones que pateixen a Gaza i dels activistes que s'hi ha deixat la pell per visibilitzar el conflicte".