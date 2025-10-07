Ariadna Masmitjà, activista manlleuenca integrant de la Flotilla, ja és a casa

"L'estat sionista és violent. Ho estem veient amb el genocidi a Gaza, amb l'apartheid a Cisjordània. I si a nosaltres, europees, amb certs privilegis, ens tracten com ens han tractat, podem entendre que la violència es multiplica per mil amb la població palestina". Així s'expressava l'activista de Manlleu integrant de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, Masmi, a la seva arribada a l'aeroport del Part de Barcelona a última hora de la nit d'aquest dilluns, després d'haver estat deportada de Tel-Aviv amb 26 activistes més.
Masmitjà, així com la resta d'integrants de la missió humanitària, han denunciat maltractaments físics i psicològics per part de l'estat d'Israel.
Al mateix temps, la manlleuenca explicava que la "intercepció" per part de l'exèrcit israelià va ser "més o menys suau" mentre va haver-hi càmeres davant, però un cop aquestes s'apagaven, començava "la violència".
Els activistes espanyols de la Flotilla que quedaven a la presó de Ktziot, a excepció d'una detinguda acusada d'haver mossegat a una membre israeliana dels serveis sanitaris, han tornat aquest dilluns a la nit a Barcelona, Madrid i Bilbao.
Benvinguda al Boira Baixa
L'alliberament de la Masmi i el seu retorn a casa serà celebrat aquest dimecres 8 d'octubre a les 19:00 hores al Boira Baixa de Manlleu.
Des del Casal han preparat una rebuda popular a l'activista amb parlaments i, tot seguit, una assemblea oberta per continuar organitzant mobilitzacions de suport al poble palestí.