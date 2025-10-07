Pilar Castillejo i els últims catalans de la Flotilla ja són a casa: «Israel ens ha maltractat»

"El Govern sionista d'Israel ens ha segrestat. Creiem que això ha de ser condemnat i emprendrem accions legals". Són les primeres declaracions de la diputada de la CUP Pilar Castillejo en l'arribada a l'aeroport del Prat després d'estar quatre dies empresonada a Israel per la participació en la Global Sumud Flotilla. L'anticapitalista tornat la nit d'aquest dilluns juntament amb el company de partit Adrià Plazas i els altres 10 activistes catalans que quedaven, que han confirmat que han patit "maltractaments físics i psicològics".
"Si a nosaltres, europees, amb certs privilegis, ens tracten com ens han tractat, podem entendre que la violència es multiplica per mil amb la població palestina", ha reflexionat l'activista Ariadna Masmitjà "Masmi". Per això, tots plegats han subratllat que les vulneracions de drets que han patit "han de quedar en un segon pla" perquè els palestins pateixen "condicions molt pitjors".
Sense anar més lluny, el sindicalista de CGT Saturnino Fernández, també repatriat, ha explicat que els últims dies els han passat a "la presó més gran d'Israel", a cent quilòmetres de Gaza, on sentien com caces israelians els passaven per sobre en direcció a la franja. "Passaven i al cap de quinze o vint minuts tornaven. Què hi feien allà? Bombardejar. Matí i tarda", ha assegurat, després d'haver denunciat que a la "presó sionista" els han tractat "com la merda".
Sobre el tracte rebut, diversos activistes han denunciat que s'ha tingut persones amb malalties cròniques com ara la diabetis sense la medicació pertinent diversos dies. Castillejo ha explicat que l'ambaixada del país d'un dels membres del comboi afectat per aquesta malaltia va fer arribar els medicaments necessaris als responsables de la presó, però que aquests no els van subministrar al malalt.
Masmi també ha relatat que la intercepció de l'exèrcit israelià va ser "suau", perquè hi havia "càmeres" que gravaven, però que un cop les càmeres no hi van ser, "va començar la violència". Els van tenir 24 hores sense menjar i 36 sense aigua, en unes condicions dures que, per davant de l'experiència personal, tornen a posar en el pensament de l'activista la població palestina: "Si a nosaltres ens feien això, què deuen fer amb els palestins?", es preguntava.
Eduard Lucas, un altre dels membres del comboi que ha tornat aquest dilluns, ha explicat que ha viscut aquests dies amb "molta indignació" pel fet que "davant de qualsevol barbaritat israeliana hi ha silenci". Per exemple, qüestionava el reconeixement de l'estat de Palestina que fan diversos països, Espanya entre ells. "Si el reconeixement fos de debò, també ho seria el de les seves aigües, i aleshores ens haurien escortat fins a Gaza", ha defensat.
Reyes Rigo continua retinguda
Una altra de les denúncies dels activistes és que una companya mallorquina, Reyes Rigo, s'ha quedat a Tel-Aviv acusada d'haver mossegat a una membre dels serveis sanitaris israelians. Els integrants de la Flotilla no han pogut confirmar ni desmentir la versió de les autoritats israelianes, però, algun d'ells sí que ha afirmat que va ser testimoni de com els responsables de la presó colpejaven la dona i se l'enduien a un mòdul d'aïllament.
Les activistes que compartien presó amb ella i que avui han tornat a Barcelona han intentat, abans de marxar, obtenir informació sobre la companya que quedava enrere. "Tot el que hem aconseguit és que ens emmanillessin i ens fiquessin a l'autobús que ens ha dut a l'aeroport", han clamat.