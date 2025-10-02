«Qui calla és còmplice»: unes 200 persones es manifesten a Manlleu contra l'assalt d'Israel a la Flotilla

Puntuals a les 19:00 hores d'aquest dijous, unes 200 persones s'han aplegat a la plaça Fra Bernadí de Manlleu per manifestar-se contra l'assalt d'Israel a la Flotilla que navegava cap a Gaza per obrir un corredor humanitari.
L'acte, presidit per una pancarta on es podia llegir "Manlleu amb Palestina", ha començat amb una eixordadora cassolada popular on han participat persones de totes les edats.
Uns minuts més tard, s'ha procedit a la lectura d'un manifest sota l'atenta escolta dels participants en la mobilització. "Una vegada més, els governs callen o fan comunicats buits mentre trafiquen amb armes, negocien tractes i normalitzen relacions amb un règim d'apartheid i ocupació", denuncia el text.
"Gaza és avui un immens camp d'extermini condemnat a l'asfíxia d'un bloqueig il·legal que dura ja més de 18 anys i que en els dos darrers s'ha convertit en una maquinària de matar per bombes i per fam", continua el manifest.
"Aquells que intenten portar-hi ajuda són tractats per Israel com enemics i perseguits", "aquells que denuncien són perseguits" i "l'atac a la Flotilla és un atac a la solidaritat internacional", denuncia el manifest, tot recordant que "qui calla és còmplice".
En aquesta línia, el text exigeix la fi del bloqueig a Gaza, l'obertura d'un corredor humanitari "internacional, estable i segur", l'alliberament "immediat" dels participants de la Flotilla, el lliurament de l'ajuda humanitària a les associacions palestines, la devolució dels vaixells confiscats, l'embargament "total" d'armes a Israel o la ruptura de les relacions diplomàtiques, comercials, esportives i culturals amb el règim israelià "mentre persisteix l'ocupació i el genocidi".
Els participants en la concentració també han tingut un record per a Ariadna Masmitjà, activista manlleuenca que viatjava a bord d'un dels vaixells de l'expedició humanitària: "Suposem que es troba detinguda per Israel".
La concentració ha acabat amb uns minuts d'aplaudiments i més cassolada, així com amb crits de "Llibertat Palestina" o "Des del riu fins al mar, Palestina llibertat".
També hi ha hagut mobilitzacions a Vic i Taradell i, aquest divendres 3 d'octubre al matí hi ha convocada una acció al Carrefour de Vic i vaga estudiantil perquè tothom "pugui sumar-s'hi". Al mateix temps, s'ha recordat que dissabte hi ha manifestació unitària a Barcelona.
Israel assalta la Flotilla
Israel ha interceptat entre el vespre d'aquest dimecres i el matí d'aquest dijous els vaixells de la Global Sumud Flotilla quan ja estaven a prop de Gaza i ha detingut tots els activistes a bord, a excepció dels d'una última nau.
El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que l'exèrcit ha intervingut "de manera segura" i els passatgers han estat traslladats a un port del país preveuen expulsar-los.
Arreu del planeta s'han convocat manifestacions per denunciar l'assalt a la Flotilla i condemnar el genocidi. A Itàlia, a diferents punts de l'Estat, als ajuntaments de tot Catalunya i també a Barcelona es mobilitzen milers de persones.