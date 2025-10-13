Constituït el nou consistori infantil de Vic

Vic ja compta amb el nou consistori infantil pel curs 2025-2026. Enguany, en formen part un total de 25 consellers i conselleres, alumnes de 6è de diferents escoles de la ciutat. Durant l'any, elaboraran propostes en diferents àrees i temàtiques de l'Ajuntament, entre les quals, l'ús del català, el medi ambient, la igualtat, esports i civisme.
Els representants del consistori infantil de l'any anterior han cedit el relleu tot compartint experiències i aprenentatges obtinguts. L'alcalde de Vic, Albert Castells, els ha agraït en persona la seva participació "per millorar la ciutat amb idees", així com l'esforç que han dedicat els consellers i conselleres infantils "per tirar endavant alguns dels projectes" que han proposat.
Pels nous representants infantils, el batlle ha recalcat la importància de "participar activament i comprometre's amb la societat".
La regidora d'Educació i Joves, Elisabet Franquesa, ha posat èmfasi en la bona feina "que fan els membres del consistori infantil", així com del professorat i els centres educatius.
Com funciona el consistori infantil?
El consistori infantil l'integren 25 consellers i conselleres d'entre l'alumnat de 6è de primària de les diferents escoles de Vic –Escola Andersen, Escola Dr. Joaquim Salarich, Escola Estel, Escola Guillem de Mont-rodon, Escola La Sínia, Escola Sentfores, Escola Vic Centre, Escola Vedruna l'Escorial, Escola Fedac Vic-Pare Coll, Escola Sagrat Cor, Escola Sant Miquel dels Sants i Escola Santa Caterina de Siena-.
La seva tasca és treballar de manera transversal en diferents temàtiques durant el curs, a través de sessions programades -amb l'acompanyament dels tècnics de l'Ajuntament- on s'aborden temes com la democràcia, la participació ciutadana, el funcionament de l'Ajuntament, el pressupost municipal i el ple.
Al mateix temps, també es fan sessions temàtiques amb la participació dels regidors i regidores de les diferents àrees, a partir de les quals es plantegen idees i metodologies de treballar per generar propostes concretes.
Els consellers i conselleres infantils també fan d'interlocutors amb els seus companys de classe i comparteixin amb ells els coneixements adquirits en les diferents sessions. També fan un recull d'idees i propostes que, després, es traslladen a les reunions amb els consellers d'altres escoles.
A final de curs, el consistori infantil presenta a l'alcalde de Vic els resultats de tots els mesos de treball conjunt.