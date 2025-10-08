Estudiants de la UVic afectats pel macrotall de l'R3: «Et fa replantejar si agafar transport públic o privat»

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya acull centenars d'estudiants que venen cada dia de comarques veïnes com el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Barcelonès. Són usuaris habituals del transport públic i, concretament, de l'R3. El macrotall pel desdoblament de la via entre Parets i la Garriga iniciat aquest dimarts ha alterat el seu dia a dia i, per això, alguns es replantegen fer el pas al transport privat.
És el cas d'Adrià Capdevila, veí de Campdevànol. El trajecte fins a Vic des del Ripollès no està afectat pel tall, però assegura que tota la línia -fins i tot els trams on es manté la circulació- en pateixen les conseqüències. "Avui he sortit més d'hora de l'habitual, però he arribat mitja hora més tard", ha lamentat. Per la seva banda, Pol Belmonte viu a les Franqueses i diu que, de moment, el bus alternatiu funciona millor que el tren.
Un gruix important dels estudiants de la UVic-UCC procedeixen de comarques properes, com els vallesos i el Barcelonès. Segons les dades del curs passat, els alumnes provinents del Vallès Oriental representaven un 14% del total d'estudiants de nou accés i els del Barcelonès, un 8%. Es tracta d'estudiants que, principalment, arriben a la universitat amb transport públic i, per tant, el tall a l'R3 els ha capgirat el seu dia a dia.
Pol Orella és un dels alumnes de la universitat que actualment està fent pràctiques. Ell és de Moià i es desplaça fins a Centelles per agafar el tren fins a Vic, un tram que no està tallat per les obres. Tot i això, Orella diu que des que ha començat el macrotall pateixen "molts retards". Explica que té molts companys de classe que venen d'altres comarques i que estan "molt perjudicats": "S'han hagut de buscar alternatives, com ara venir amb cotxe, perquè les combinacions són molt dolentes".
També es planteja l'opció del vehicle privat l'Adrià Capdevila, un estudiant universitari que cada dia fa el trajecte entre Campdevànol i Vic. Lamenta que aquest dimecres, l'endemà de l'inici del macrotall, han patit molts retards.
"He sortit molt més d'hora de l'habitual, però he arribat molt més tard del previst. Hem parat a moltes estacions on normalment no parem esperant que arribés un altre tren i ens han passat coses que fins ara no havia vist mai", ha lamentat Capdevila. El jove ha dit que aquesta situació el fa replantejar "si fer servir el transport públic o el privat": "Jo vaig a la universitat a estudiar i és veritat que si arribo tard és el meu problema, però hi ha molta gent que tant sí com no necessita arribar puntual".
Un altre dels estudiants que aquest dimecres ha arribat fins a Vic amb tren és Pol Belmonte, veí de les Franqueses del Vallès. En aquests moments està fent pràctiques universitàries i diu que està provant diferents alternatives per veure quina és la que més li compensa per arribar fins a Vic. De fet, diu que li està agradant el bus: "Noto que és més ràpid que el tren".
Arribar fins a la Tor de Querol des de Barcelona
Alguns dels passatgers que aquest dimecres han fet parada a l'estació de Renfe a Vic es dirigien al Ripollès. És el cas d'un grup de trenta alumnes de l'escola Jesuïtes de Sarrià, de Barcelona, que van fins a Ribes de Freser. El seu professor, Oriol Altimira, ha explicat que han quedat amb els alumnes a l'estació de Fabra i Puig i, des d'allà, han agafat l'autobús que els ha portat directament fins a Vic. A la capital d'Osona ja poden agafar el tren de la línia R3 que els portarà fins a Ribes. "No hem patit cap incidència", ha celebrat el docent.
Qui no ha tingut la mateixa sort és Joan Berrocal, un veí de Barcelona que aquest dimecres volia anar fins a la Tor de Querol, al final de tot de la línia R3. Els primers problemes els ha tingut a Barcelona, on ha hagut d'esperar-se una hora a l'estació d'Arc de Triomf per poder arribar fins a Fabra i Puig.
"Un cop allà, ja he pogut agafar l'autobús substitutori fins a Vic, però quan he arribat a Vic m'han dit que fins a les 10 no sortia el tren. Per tant, fa dues hores que m'espero fent el cafè", ha lamentat. "He arribat a Arc de Triomf a les 5:40 del matí i arribaré a la Tor de Querol a les 12, quan hi hauria d'haver arribat a les 10", ha relatat Berrocal.