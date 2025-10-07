Calma a l'estació de Centelles en el primer dia del macrotall a l'R3

Aquest dimarts 7 d'octubre ha començat la primera fase del macrotall a l'R3 per a les obres del desdoblament de la via entre Partes del Vallès i la Garriga, que també coincideixen amb l'inici de la remodelació integral de l'estació de Montcada-Bifurcació (Barcelona).
En una segona fase -d'abril del 2026 a principis del 2027-, la circulació de trens es veurà interrompuda entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i la Garriga. El conjunt de les actuacions s'allargaran uns 16 mesos i, per garantir la mobilitat dels 21.000 passatgers diaris que suporta la línia, Renfe desplega un pla alternatiu de transport per carretera amb autobusos.
Un dels punts neuràlgics de la connexió entre tren i bus és a l'estació de Centelles. Aquest dimarts a primera hora del matí hi han arribat els primers passatgers, la majoria dels quals afirmen estar informats sobre el tall i el pla alternatiu per carretera. Amb tot, reconeixen "anar una mica de bòlit" a l'hora d'agafar l'autobús que els portarà al seu destí.
És el cas de la Desiré i en Jan, que han arribat a l'estació de Centelles via bus des de la Garriga pels volts de les set del matí. Expliquen que el viatge ha estat tranquil i ràpid, i que no han vist incidències rellevants. A la tornada agafaran un altre autobús per desfilar el trajecte.
A Centelles, com a la resta d'estacions afectades, desenes d'informadors estan a peu d'estació per orientar els usuaris. A l'estació osonenca les primeres hores estan resultant relativament tranquil·les, encara que caldrà esperar uns dies per valorar el dispositiu de Renfe, que s'ha compromès a fer les modificacions que siguin necessàries al dispositiu de mobilitat perquè tot funcioni.
20 minuts d'aturada entre la Garriga i Vic per una incidència
La primera incidència des de l'inici del macrotall s'ha produït el mateix matí d'aquest dimarts entre la Garriga i Vic. Durant 20 minuts, la circulació de trens a l'R3 en aquest tram ha quedat totalment aturada i Renfe s'ha plantejat gestionar un servei alternatiu per carretera entre les dues ciutats, addicional al macrodispositiu que ja està en marxa, tot i que finalment s'ha acabat restablint el funcionament.
Una inversió "històrica"
"Les primeres hores s'estan desenvolupant raonablement bé", apunta des de Centelles Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya. Malgrat la incidència entre Vic i la Garriga que han interromput durant 20 minuts la circulació entre aquestes dues estacions, "la resta d'autobusos estan funcionant".
Carmona destaca que hi ha informadors a totes les estacions afectades "per tal de guiar" els viatgers i "fer les tasques de seguiment" del dispositiu alternatiu "per si s'ha de fer millores durant els primers dies" del tall a l'R3.
Amb tot, hi ha alguns trens que arribem amb demores, per exemple, els procedents de Ripoll. En aquesta sentit, Carmona remarca que "s'ha de tenir en compte que és una via única i qualsevol incidència pot afectar", com ha estat el cas de l'avaria a l'estació de Vic. "Més enllà d'aquesta incidència, el servei està funcionant amb efectivitat", insisteix el portaveu de Renfe a Catalunya, i afegeix que, tot i els retards, l'enllaç tren-bus està garantit per a tots els usuaris.
Les obres pel desdoblament de l'R3 duraran uns 16 mesos, per això, Renfe ha dissenyat un pla alternatiu "molt ambiciós", explica Carmona. En concret, hi haurà una seixantena de busos que faran connexions directes amb Barcelona des de Parets, la Garriga i Centelles, i també serveis per carretera amb parada a les diferents estacions afectades. L'objectiu, apunta Carmona, és "garantir la mobilitat de totes les persones usuàries" durant el temps que durin els treballs a la línia.
Durant les primeres setmanes, Renfe analitzarà l'efectivitat del dispositiu alternatiu amb autobusos: "En funció de com funcioni, seguirem adaptant el pla alternatiu a les necessitats dels passatgers".
Carmona remarca que "s'està duent una inversió històrica" a Rodalies i, en especial, a l'R3, la qual considera "una demanda històrica": "Està tot en marxa perquè el desdoblament sigui una realitat entre Montcada-Bifurcació i Vic".
