Renfe confia que el dispositiu pel macrotall a l'R3 funcioni i avisa que «trencarà la rutina habitual» dels viatgers

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha advertit que el macrotall de l'R3 per les obres de desdoblament que en aquesta primera fase afectaran entre Montcada Bifurcació i la Garriga "trencarà la rutina habitual" dels passatgers. Amb tot, confien que el dispositiu alternatiu amb autobusos funcioni.
Carmona ha dit que s'hi està treballant "des de fa molt de temps" i ha concretat que hi haurà 90 informadors als punts de transbordament. També ha explicat que els primers dies serviran "per ajustar" el dispositiu i ha garantit que hi haurà prou vehicles per transportar viatgers.
D'altra banda, Arnau Comajoan, de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), ha exigit coordinació entre autobusos i trens per evitar "imatges de gent perdent-se".
El macrotall a l'R3 començarà el pròxim dimarts 7 d'octubre i s'allargarà durant 16 mesos. D'altra banda, s'ha previst un servei alternatiu per carretera en aquesta línia de Rodalies durant els dies 4 i 5 d'octubre. El motiu són les obres de prolongació de la via 2 de l'estació de Vic i que han de servir per ampliar la capacitat operativa. El dispositiu d'aquest cap de setmana comptarà amb una flota de 10 autobusos que faran l'enllaç entre l'estació de Balenyà-Tona-Seva i l'estació de la capital d'Osona.
Un any i mig d'obres
Renfe està ultimant el transport alternatiu per carretera del tall de la línia R3 per les obres de desdoblament de la via. Aquest dijous ha fet una prova amb trajectes d'anada i tornada entre l'estació de Fabra i Puig, a Barcelona, i Centelles: "Ha servit per calcular els temps de viatges entre poblacions" i per aconseguir que la "mobilitat sigui la més àgil possible i amb el menor temps possible", ha apuntat Carmona. Tot i això, ha puntualitzat que el canvi de tren a bus pot suposar una alteració del viatge d'entre 20 i 30 minuts.
El portaveu de l'operadora a Catalunya ha recalcat que són 16 mesos d'obres, "i els primers vuit amb la part baixa de la línia també afectada". Carmona ha afirmat que tenen l'experiència del primer tall, que es va dur a terme entre octubre del 2023 i febrer del 2024. "Estarem molt a sobre", ha reblat, i ha subratllat que si mentre duren els treballs cal fer qualsevol millora, es farà.
En aquest sentit, el responsable de Renfe ha explicat que els primers dies del dispositiu serviran per analitzar "on hi ha més busos del compte i la capacitat de reacció davant de qualsevol incidència i ser el més ràpid possible".
Per aquest motiu, segons ha detallat, l'empresa pública ha demanat "un pla de contingències" a les companyies d'autobús amb la voluntat de "minimitzar" els contratemps que puguin sorgir.
Per la seva part, el membre de PTP, Arnau Comajoan, ha posat l'accent en què el grau "d'exigència és alt", especialment després de l'experiència del darrer tall a la línia R3: "Hem de tenir un transport públic alternatiu que funcioni molt decentment", ha recalcat.
Concretament, ha demanat que "en conjunt funcioni", perquè "no hi hagi imatges de gent perdent-se o esperant busos, o busos esperant trens".
Comajoan ha reclamat que se'ls deixi participar per tots els aspectes que es pugui millorar del dispositiu un cop estigui en marxa. Alhora, ha apuntat que "si cal ajustar alguns autobusos perquè arribin en el moment que arriba el tren es faci", en referència a la Garriga.
Fabra i Puig i Centelles, hubs de connexió
El portaveu de Renfe ha dit que tant Fabra i Puig com Centelles serviran de hub, perquè sortiran busos directes i des del municipi osonenc també faran parades a les poblacions afectades -en primera fase de les obres, sis estacions-.
Per una altra part, des de la Garriga hi haurà vehicles cada hora, des de Vic cada 15 minuts i també "un nus entre Granollers-Canovelles a Fabra i Puig". Cinc opcions de mobilitat per donar alternativa de transport públic als usuaris.
Carmona ha assenyalat que un cop acabin els 16 mesos d'obres la línia millorarà en "fiabilitat" i en "operativitat". A la vegada, ha recordat que "el desdoblament de la línia és una realitat", perquè els diferents trams tenen els projectes en diverses fases d'execució, ja sigui en estudi informatiu, d'al·legacions o ambiental.